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Supradyn firma un acuerdo con la RFEF y será el multivitamínico oficial de la selección española

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Supradyn, la gama de complementos vitamínicos de Bayer, firmó este viernes un acuerdo de colaboración con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y se convertirá en el multivitamínico oficial de la selección española absoluta, tanto en masculina como femenina.

Según un comunicado, el acuerdo se extenderá hasta 2030, fecha en la que se disputará el Mundial en España, Portugal y Marruecos. "Esta colaboración nos permite conectar con los valores de energía, constancia y preparación que representa la selección. Queremos acompañar a los jugadores y jugadoras en sus retos deportivos, y también a todas las personas que cada día quieren rendir al máximo y mantener una vida activa llena de vitalidad", señaló Marielle López, directora general de Consumer Health en España y Portugal en Bayer.

La RFEF incorpora así a Supradyn como multivitamínico oficial de la selección, ampliando el ecosistema de marcas que apoyan a los equipos absolutos. "Con esta colaboración, Supradyn refuerza su posicionamiento en el ámbito del deporte, la energía y el bienestar, en línea con los valores que caracterizan a la selección española", destacó el comunicado.

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