Rusia declara como "agente extranjero" al director ganador del Óscar por el documental 'Mr Nobody contra Putin'

El Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos (HRC) de Rusia solicitó a la organización de los Premios Óscar y a la UNESCO que investiguen el empleo de imágenes de menores en el documental 'Mr Nobody contra Putin', argumentando que no se obtuvo el consentimiento correspondiente para su inclusión. Este reclamo ocurrido tras la notable repercusión internacional del filme, se suma a la serie de acciones tomadas por las autoridades rusas contra uno de sus directores, el cineasta Pavel Talankin.

Según reportó el Ministerio de Justicia ruso, Talankin integró el listado oficial de "agentes extranjeros" el viernes, tras la acusación de colaborar en la creación de contenidos para entidades catalogadas como "agentes extranjeros y organizaciones indeseables". De acuerdo con el comunicado oficial citado por el medio de comunicación, el realizador "difundió información falsa sobre decisiones y políticas adoptadas" por el gobierno ruso y expresó públicamente su rechazo a la llamada "operación militar especial" en Ucrania, refiriéndose a la intervención militar ordenada por el presidente Vladimir Putin desde febrero de 2022.

La declaración de Talankin como "agente extranjero" ocurre después de que un tribunal de la región de Cheliábinsk vetara la distribución de 'Mr Nobody contra Putin' en territorio ruso a través de tres plataformas de streaming. Esta prohibición judicial se fundamentó en criterios de la Fiscalía rusa, que consideró que el documental manifestaba "una actitud negativa hacia la operación militar especial" y hacia el gobierno de Rusia. Según consignó el comunicado ministerial, estas acciones de censura representaron una escalada en las medidas de control sobre la difusión de contenidos críticos desde el Kremlin.

Talankin, originario de Karabaz en la región de Cheliábinsk y docente retirado, partió de Rusia en 2024, trasladando consigo los registros audiovisuales empleados más tarde en la película. El documental, codirigido junto al estadounidense David Borenstein, tiene como uno de sus puntos centrales la exhibición de materiales de propaganda en centros escolares rusos, tomados tras el inicio de la invasión sobre Ucrania. El filme debutó internacionalmente en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2025 y logró respaldo en la crítica especializada.

Según detalló el Ministerio de Justicia ruso, además de la acusación de colaboración con entidades consideradas hostiles por el Estado, los cargos contra Talankin incluyen la propagación de información evaluada como falsa sobre las políticas oficiales. Tal como reportó la agencia, se especifica que estas denuncias se suman a los argumentos presentados para impedir la visualización del documental en plataformas digitales nacionales.

La repercusión de 'Mr Nobody contra Putin' ha tenido alcance global. En 2026, el largometraje obtuvo el Óscar a "mejor largometraje documental", reconociendo el trabajo conjunto de Talankin y Borenstein. De acuerdo con la información publicada en el comunicado, la producción también resultó vencedora en los BAFTA, donde fue reconocida como "mejor documental" durante el mismo año. Estos galardones contribuyeron a aumentar la visibilidad internacional del filme y de sus directores.

En paralelo a los reconocimientos, la censura aplicada por el tribunal de Cheliábinsk ha implicado la retirada del documental del acceso público en grandes plataformas digitales dentro de Rusia. Las acusaciones centrales provienen de la Fiscalía, según la cual la obra promueve una visión negativa de la incursión militar y las autoridades vigentes en el país. Según indicó el Ministerio de Justicia, la designación de Talankin como "agente extranjero" también se inscribe en el marco de la legislación adoptada en los últimos años, la cual amplió el margen para catalogar como hostil a toda persona u organización que reciba financiamiento externo o desarrolle mensajes críticos hacia las políticas oficiales.

La controversia sobre la protección de menores en el documental se suma a las objeciones legales. De acuerdo con el HRC y con información publicada por las autoridades rusas, se solicitó formalmente a las instancias internacionales una revisión del procedimiento de filmación y el empleo de imágenes de estudiantes en contextos escolares.

El caso de Talankin refleja la aplicación de las restricciones estatales a la producción y circulación de obras audiovisuales consideradas contrarias al discurso oficial. Las acciones legales y administrativas coinciden con la intensificación de la censura desde el inicio de la ofensiva en Ucrania. Diversos organismos rusos, citados por medios oficiales, han reiterado la posición según la cual la difusión de contenidos críticos constituye un atentado contra los intereses nacionales y amerita sanciones tanto legales como institucionales.

Desde la inclusión de Talankin en el listado de "agentes extranjeros", toda producción vinculada a su labor queda sujeta a regulaciones restrictivas adicionales y a la advertencia explícita de las autoridades rusas sobre su carácter considerado hostil. Según informó el Ministerio de Justicia, en el contexto actual resulta central para la administración mantener el control sobre los canales de distribución de contenidos que puedan alimentar la disidencia frente a la intervención en Ucrania.