La aerolínea brasileña Azul pierde 37,1 millones de euros en 2025, un 97,2% menos

Durante el cuarto trimestre de 2025, la deuda neta de la aerolínea Azul incrementó un 8,3% en comparación con el año anterior hasta los 32.030 millones de reales (5.285 millones de euros), aunque se redujo un 2,7% en relación con el trimestre anterior. Este comportamiento se produjo mientras la compañía disminuía de forma significativa sus pérdidas anuales, según consignó la propia Azul.

De acuerdo con la información publicada este viernes por la compañía y recogida por diferentes medios internacionales, Azul registró unas pérdidas de 224,7 millones de reales (37,1 millones de euros) al cierre de 2025. Esta cifra representa una caída del 97,2% de sus números rojos respecto al año anterior, resultado atribuido tanto a un aumento en los ingresos como a una mayor eficiencia en las operaciones.

En términos de ingresos operativos, Azul alcanzó los 21.874 millones de reales (3.609 millones de euros) durante 2025, lo que supuso un crecimiento interanual del 12%. Dentro de este total, el transporte de pasajeros representó la mayor proporción con 20.231 millones de reales (3.338 millones de euros), mientras que el segmento de carga aportó 1.403 millones de reales (231,5 millones de euros). Esta diversificación en las fuentes de ingresos permitió a la empresa incrementar su facturación de manera sostenida.

Por el lado de los gastos, el conjunto de desembolsos operativos de Azul ascendió a 18.233 millones de reales (3.008 millones de euros), un aumento del 13,8% frente al año precedente. El resultado bruto de explotación (Ebitda) también vio una mejora, ubicándose en 6.655 millones de reales (1.098 millones de euros), lo que indica un avance del 9,6%. Según reportó la aerolínea, estos datos financieros reflejan una recuperación significativa tras el proceso de reestructuración que atravesó la compañía.

El último trimestre del año aportó matices adicionales al desempeño anual de Azul: la compañía reportó unas pérdidas trimestrales de 1.657 millones de reales (273,4 millones de euros), mientras que la facturación durante ese periodo subió a 5.800 millones de reales (957 millones de euros), señalando un incremento del 4,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La caída de las pérdidas trimestrales llegó al 58,1%, de acuerdo con Azul.

El consejero delegado de Azul, John Rodgerson, expresó que “cerramos 2025 con otro trimestre de sólidos resultados financieros y operativos en el que se batieron varios récords históricos. Estos pusieron de manifiesto el éxito de nuestra reestructuración al amparo del Capítulo 11, que concluyó en menos de nueve meses”. Añadió también que, durante este proceso de ajuste, la empresa logró reducir sus pagos anuales por intereses en un 50% y los pagos recurrentes por arrendamientos en más de un 30%. Según la declaración de Rodgerson recogida por Azul, estas medidas habrían permitido a la aerolínea consolidar su flujo de caja y continuar una senda descendente en la deuda.

El medio detalló que el pasado 20 de febrero Azul aprobó la emisión de ‘warrants’ destinados a United Airlines, American Airlines y a otros acreedores no garantizados, en el contexto del plan de reestructuración de la empresa. Un ‘warrant’ otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de adquirir o vender un activo a un precio prefijado en un periodo determinado, mediante el pago de una prima. En este sentido, tanto United Airlines como American Airlines asumieron el compromiso de invertir 100 millones de dólares (86,9 millones de euros) cada una para respaldar la reorganización financiera de Azul tras la salida de la compañía del proceso del Capítulo 11.

Además, la compañía seleccionó a los integrantes de su comité de estrategia para dar continuidad al plan de reestructuración. Según reportó la propia Azul, este grupo quedó conformado por Jonathan Zinman, James Grant, Patrick Quayle, John Slattery y John Rodgerson.

A lo largo de todo 2025, Azul comunicó haber marcado varios hitos financieros y operativos, respaldados por el apoyo de inversionistas internacionales y a partir de la culminación de un proceso de reestructuración que se completó en un plazo inferior a nueve meses. El ejecutivo John Rodgerson enfatizó que los recortes en los costes por intereses y arrendamientos permitieron a la aerolínea encaminarse hacia una generación sostenible de flujo de caja, dando continuidad a las acciones de reducción de deuda.

El respaldo mediante la inyección de capital por parte de importantes aerolíneas internacionales y la reconfiguración organizacional de Azul formaron parte del esfuerzo global de la compañía para estabilizar su situación financiera y mejorar sus perspectivas dentro del sector aéreo. Así, la combinación del incremento de los ingresos, los ajustes en los gastos y el apoyo de los inversores internacionales contribuyó a la importante reducción de las pérdidas que reportó la empresa al cierre del ejercicio 2025, según documentó la propia Azul y diversos medios económicos de referencia.