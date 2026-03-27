Irán cuestiona que EEUU pueda proteger a sus militares en una eventual operación en suelo iraní

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha cuestionado este viernes que Estados Unidos sea capaz de proteger a sus militares en una eventual operación en suelo iraní.

"¿Cómo puede Estados Unidos, que ni siquiera puede proteger a sus propios soldados en sus bases de la región y en su lugar los deja escondidos en hoteles y parques, protegerlos en nuestro territorio?", se ha cuestionado el dirigente iraní, uno de los líderes más prominentes en la actual crisis tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace casi un mes.

De esta forma, Qalibaf sigue con los mensajes desafiantes respecto a una posible intervención militar en el terreno. Hace unos días subrayó que Washington y Tel Aviv manejan un plan, "con apoyo de un país de la región", para ocupar una de las islas iraníes en el sur del país.

Igualmente, tras las informaciones de que Estados Unidos estaba movilizando cientos de paracaidistas en la región en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático, el presidente del Parlamento iraní señaló que Teherán sigue de cerca "todos los movimientos estadounidenses" en Oriente Próximo.

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.