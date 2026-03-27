Fernando Alonso, primeras palabras tras convertise en padre junto a Melissa Jiménez: "Es un momento muy especial"

Este miércoles salía a la luz que Fernando Alonso y Melissa Jiménez se habían convertido en padres de su primer hijo en común. Después de que la escudería Aston Martin -en la que compite el piloto- comunicase que el asturiano "llegaría un poco más tarde por motivos familiares" al Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará este fin de semana en Japón, la cadena 'BBC Sport' adelantaba en primicia que la razón de su retraso se debía al nacimiento de su bebé.

Una feliz noticia que ha confirmado el propio Alonso en su reaparición este viernes en el circuito japonés. En declaraciones a Dazn, con una gran sonrisa aunque sin poder ocultar su cansancio después del largo viaje, ha revelado que "todo ha salido bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé".

"Estoy muy contento, es un momento superfeliz, muy especial", ha confesado, aunque fiel a su discreción, ha evitado dar detalles sobre el sexo o el nombre del recién nacido, que habría nacido en Mónaco, donde la pareja tiene instalada su residencia desde hace un tiempo.

"Tengo un poco de jet lag porque he aterrizado esta mañana. Ahora a dormir que me he saltado la noche europea. Nunca te puedes imaginar nada... Las cosas vienen como vienen. Con un poco de estrés y preocupación de que todo saliese bien... Afortunadamente todo salió bien y ahora al trabajo", ha expresado emocionado.

Fue el pasado diciembre cuando la revista ¡Hola! desveló en exclusiva que después de tres años de discreta historia de amor, la periodista deportiva y el bicampeón del mundo de Fórmula 1 iban a convertirse en padres de su primer hijo en común, y que Melissa, que ya es madre de tres hijos con el futbolista Marc Bartra -Gala (10), Abril (7) y Max (6)- estaba embarazada de seis meses y había decidido aparcar sus compromisos profesionales para disfrutar de este momento tan especial con tranquilidad.