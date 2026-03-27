Belén Esteban, rotunda ante el intento de acercamiento de Rosa Benito a María José Campanario

La reacción de María José Campanario ante los recientes gestos de Rosa Benito en redes sociales marcó un punto de quiebre en su relación, según detalló el medio que da origen a la información. Campanario acusó a Benito de modificar su comportamiento ahora que ya no mantiene una relación contractual con ciertas productoras televisivas. En ese contexto, María José describió cómo, tras largos años de distancia y enfrentamientos públicos, Benito comenzó a seguir su perfil y a mostrar aprobación en sus publicaciones, algo que para Campanario resulta incoherente con la actitud que mantuvo anteriormente. Según publicó la fuente, este cambio se produce luego de que Rosa Benito, en un programa de televisión, opinara sobre la maternidad de Rocío Carrasco, provocando la enérgica respuesta de la esposa de Jesulín de Ubrique, quien no dudó en defender a Carrasco y recordar las críticas que Rosa habría sostenido durante más de dos décadas.

El medio señala que Campanario vinculó los años de comentarios negativos al entorno de ‘Sálvame’, formato en el que Benito y Belén Esteban compartieron pantalla. A juicio de Campanario, la actitud de Benito representa una contradicción, dado que, entre sus palabras citadas por la fuente, afirmó: “ha venido a seguirme y a dar 'me gusta' a mis fotos después de haber puesto a parir a toda mi familia”. Campanario califica determinadas declaraciones de Rosa como “deleznable”, refiriéndose a los reproches que considera injustificados e interesados por parte de la colaboradora televisiva.

De acuerdo con la información recogida por la fuente, el papel de Belén Esteban en esta situación recibió atención, ya que se llegó a especular que la motivación detrás de las críticas de Benito a Campanario estuviese relacionada con la amistad pasada entre Benito y Esteban. Según consignó el medio, tras la ruptura de la relación entre ambas, Benito habría intentado acercarse a la odontóloga, buscando una nueva alianza tras dejar atrás su etapa profesional en común con Esteban.

Belén Esteban respondió públicamente cuando su nombre emergió en la discusión, negando tener responsabilidad en el conflicto y zanjando la cuestión con la frase: “¿Qué tengo yo la culpa? Hasta luego Mari Carmen”, conforme recogió la publicación. La intervención de Esteban buscó desmarcarse de la polémica y el cruce de declaraciones entre Campanario y Benito, intentando dejar claro que no tenía nada que ver con el distanciamiento ni con los presuntos motivos de la aproximación de Benito a Campanario.

Según detalló el medio de origen, la aparición de Belén Esteban ante los medios coincidió con el cumpleaños de una amiga común, Belén Rodríguez. Durante el encuentro, la colaboradora televisiva destacó su actual situación personal, asegurando que prioriza su bienestar y el de su círculo más cercano. Esteban recalcó que se encuentra en una etapa en la que dedica más tiempo a sí misma y a su familia, aclarando que la pausa en su carrera mediática no significa una retirada definitiva, sino una necesidad de descansar y reenfocarse.

La fuente expone que Esteban explicó cómo está aprovechando estos momentos para compartir con amigas, estar con su madre, su esposo y su hija, a quien visita con frecuencia pese a la distancia. La colaboradora reiteró que “me he cogido un tiempito, estoy con mi familia y estoy feliz”. Destacó que la televisión le apasiona, pero que necesita “coger un poquito de aire”.

El medio también relata que Belén Esteban, al ser preguntada por otras figuras del entorno televisivo, reaccionó a la decisión de Alejandra Rubio de dejar la televisión. En un primer momento, Esteban utilizó la ironía para referirse a la salida de Rubio tras su participación en el programa 'De Viernes', añadiendo después que, dado su embarazo, le brindaba su apoyo y restaba importancia a sus propios comentarios previos. Esteban concluyó asegurando que en su vida actual no existen conflictos con ninguna persona y que su enfoque principal se sitúa en mantener su bienestar personal y familiar.