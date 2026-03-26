Trump vuelve a cargar contra la OTAN por "no hacer absolutamente nada" contra Irán: "No olvidaremos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que su país "no olvidará" la falta de implicación europea durante el conflicto con Irán, tras la negativa de los socios de la OTAN a apoyar la misión naval estadounidense en el estrecho de Ormuz. Según informó el medio, Trump señaló en redes sociales que, aunque Washington ha tomado acciones contundentes junto a Israel contra Irán, los aliados europeos han mantenido su distanciamiento respecto a operaciones militares directas o el envío de tropas a la zona del conflicto.

Tal como publicó la fuente original, Trump afirmó que "las naciones de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán". El mandatario subrayó la diferencia entre el respaldo político y la colaboración concreta, haciendo hincapié en que la mayoría de los países europeos comparten la posición de fondo sobre la necesidad de responder a Teherán, pero no han acompañado a Estados Unidos a nivel material ni militar.

El medio detalló que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán lleva cerca de un mes, tiempo en el que las capitales europeas han evitado dar su visto bueno a la integración en la operación naval que propone el Pentágono para asegurar la navegación en el estratégico paso de Ormuz. Pese a los planteamientos de Washington, ningún país de Europa se ha sumado formalmente a la iniciativa, marcando así diferencias públicas con la Casa Blanca en el contexto de la escalada bélica.

De acuerdo con la información difundida, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha intentado defender la operación liderada por Washington y Tel Aviv, describiéndola como una acción "crucial" frente a la amenaza iraní. Rutte también ha recordado que durante las primeras jornadas del conflicto los países europeos manifestaron un respaldo general a Estados Unidos. No obstante, la práctica ha evidenciado un retraimiento de los gobiernos continentales, que han optado por no enviar recursos ni unidades a la zona, con la intención de evitar mayor involucramiento en la confrontación directa.

El medio detalló que Trump ha intensificado su tono crítico hacia los aliados occidentales en los últimos días. A través de diversos comentarios, el mandatario ha llegado a calificar de "cobardes" a los gobiernos que rechazan la colaboración militar y ha cuestionado abiertamente el papel que la alianza atlántica desempeña para los intereses de seguridad nacional estadounidense. En sus publicaciones, el presidente consideró que "virtualmente todos los países apoyan los objetivos del ataque a Irán pero rechazan prestar ayuda militar a Estados Unidos en el contexto bélico", reiterando así sus dudas sobre el valor estratégico de la OTAN para Estados Unidos.

Según consignó la fuente, la distancia entre la postura de Washington y la de las principales capitales europeas se ha intensificado desde que empezó la intervención militar. Los países europeos han argumentado la necesidad de evitar verse arrastrados a una guerra de magnitud incierta en Oriente Medio, manteniendo una posición orientada a la contención y la diplomacia. Esta actitud ha sido leída en la Casa Blanca como una falta de solidaridad y compromiso efectivo dentro del marco de la alianza.

El medio subrayó que la insistencia de Trump en recalcar la inacción europea ocurre en un momento de tensiones internas dentro de la OTAN, planteando interrogantes sobre el futuro de la cooperación transatlántica ante escenarios de crisis internacionales. Washington ha comunicado de manera reiterada que, de acuerdo con la visión de la administración Trump, la OTAN no resulta imprescindible para la defensa ni para los intereses directos de Estados Unidos.

En este escenario, la negativa europea a participar en la misión naval propuesta ha servido como argumento para que Trump revitalice sus cuestionamientos sobre la utilidad y el compromiso de la OTAN. Así, el presidente ha advertido públicamente que Estados Unidos guardará memoria de las decisiones tomadas en este contexto y que el episodio tendrá consecuencias para la confianza y el grado de colaboración futuro entre ambas orillas del Atlántico, según lo detalló la fuente.