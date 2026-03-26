Rusia prepara otras dos evacuaciones de la central nuclear de Bushehr para abril

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) recibió la notificación por parte de Irán de que un proyectil impactó en las instalaciones de la central nuclear de Bushehr durante los ataques sucedidos esta semana, sin que se registraran daños materiales o víctimas. En este contexto, la seguridad de la infraestructura nuclear iraní ha generado preocupación internacional, mientras que la central nuclear continúa con parte de su personal en el lugar para salvaguardar los sistemas críticos, ante el reciente desplazamiento de trabajadores tras los ataques.

Según informó el medio Interfax, Rosatom, la operadora nuclear rusa responsable de la planta, anunció que prepara dos nuevas evacuaciones de trabajadores de la central de Bushehr para comienzos de abril. En declaraciones recogidas este jueves, Alexei Lijachev, director de Rosatom, explicó que las operaciones contemplan "dos oleadas más de evacuaciones para principios de abril, pero esto está condicionado a que algunas personas permanezcan en las instalaciones y garanticen la seguridad de los equipos". De acuerdo con Interfax, los empleados que continúan en la planta cumplen funciones esenciales para asegurar que el complejo mantenga sus sistemas vitales operativos.

Rosatom detalló a los medios que, tras los ataques del martes, se organizó el traslado inmediato de parte de su personal internacional y local. Las 163 personas evacuadas en la jornada anterior llegarán durante la noche a territorio armenio, según reportó Lijachev a la prensa. Además, un grupo adicional de 300 trabajadores de la central se encontraba este jueves en ruta hacia la frontera entre Irán y Armenia, siguiendo las medidas de contingencia establecidas para la protección de los trabajadores extranjeros y nacionales ante el contexto bélico en la región.

El OIEA, liderado por Rafael Grossi, hizo público el miércoles que había recibido la comunicación oficial del gobierno iraní en la que se confirmaba el impacto de un nuevo proyectil en las instalaciones de Bushehr. Grossi reiteró el llamado a la "máxima contención" a las partes involucradas, subrayando la necesidad de "evitar riesgos de seguridad nuclear durante el conflicto" y advirtiendo sobre los peligros que implica la intensificación de hostilidades cerca de infraestructuras nucleares.

La central nuclear de Bushehr, situada en la costa sur de Irán junto al Golfo Pérsico, opera en la actualidad un reactor de 1.000 megavatios y desarrolla la construcción de otros dos reactores adicionales de la misma capacidad cada uno, con el objetivo de ampliar significativamente la producción energética de la planta, según publicó Interfax. El complejo es gestionado operativamente por Rosatom, mientras que trabajadores iraníes y rusos colaboran en su funcionamiento y seguridad.

El inicio de las evacuaciones se produce tras la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes en territorio iraní, que elevó los riesgos de incidentes en instalaciones estratégicas como la central de Bushehr. El Kremlin, a través de su portavoz Dimitri Peskov, transmitió a Washington el alto riesgo implicado en acciones militares que puedan comprometer instalaciones nucleares en Irán, informó Interfax.

La agencia de noticias también remarcó que los procedimientos actuales para el desplazamiento del personal buscan prevenir cualquier deterioro en la seguridad de la planta y minimizar la posible exposición a nuevos ataques. Rosatom señaló que continuará realizando evaluaciones constantes sobre la situación en la región y que ajustará las medidas de evacuación según las necesidades de protección del personal y los sistemas internos de la central.

El organismo nuclear internacional permanece en contacto con las autoridades iraníes y los operadores de la planta, realizando un seguimiento riguroso de los eventos para garantizar que las normas internacionales de seguridad nuclear no se vean afectadas a raíz del conflicto en curso y los recientes incidentes armados, según consignó Interfax.

El contexto de las operaciones en Bushehr muestra cómo los actores implicados coordinan acciones para proteger tanto al personal como a las infraestructuras críticas, mientras persiste la inquietud mundial ante cualquier escalada que pueda derivar en riesgos adicionales para la seguridad regional y la integridad del programa nuclear iraní, reportó Interfax.