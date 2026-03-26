Pakistán confirma mediar en "conversaciones indirectas" entre EEUU e Irán para intentar lograr un acuerdo de paz

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha lamentado públicamente la proliferación de informaciones especulativas en los medios sobre las negociaciones orientadas a detener el conflicto en Oriente Próximo, en un contexto internacional marcado por las crecientes bajas y tensiones tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Según informó la agencia Europa Press, el gobierno de Pakistán confirmó este jueves la realización de "conversaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán, en las que Islamabad actúa como canal para la entrega de mensajes entre ambas partes, con el objetivo de propiciar una solución negociada.

De acuerdo con Europa Press, el jefe de la diplomacia paquistaní declaró que su país está facilitando estos intercambios de mensajes, donde Estados Unidos presentó a Irán una propuesta concreta de quince puntos, actualmente bajo análisis por parte del gobierno iraní. Dar enfatizó que, además de Pakistán, otros países como Turquía y Egipto están apoyando activamente esta iniciativa diplomática, sumando esfuerzos regionales para alcanzar una salida pacífica al enfrentamiento. “En este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando”, informó Ishaq Dar, subrayando el involucramiento de naciones consideradas “hermanas” en la mediación.

Ishaq Dar expresó que el compromiso de Pakistán con la estabilidad regional es total y que el gobierno paquistaní continuará impulsando todas las gestiones necesarias a favor de la paz y la seguridad tanto en la región como en escenarios más amplios. A través de sus redes sociales, Dar insistió en que “el diálogo y la diplomacia son la única vía hacia adelante” para una resolución duradera de la crisis.

La información de Europa Press se da a conocer tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien utilizó sus redes sociales para reiterar amenazas dirigidas a Irán y cuestionar la seriedad de Teherán en las negociaciones, advirtiendo que deben iniciar un diálogo genuino “antes de que sea demasiado tarde”. Trump sostuvo que los enviados iraníes presentan posiciones contradictorias y expresó: “Por un lado están rogando alcanzar un acuerdo y aun así afirman públicamente que solo están 'examinando nuestra propuesta'”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó rotundamente ante los medios que existan “negociaciones ni conversaciones” con Estados Unidos encaminadas a poner fin a la guerra. Araqchi reconoció la existencia de “mensajes” provenientes de Washington, aunque puntualizó que estos no constituyen un proceso formal de diálogo o negociación. Según publicó Europa Press, fuentes de Irán calificaron la propuesta estadounidense de quince puntos como “excesiva”.

El conflicto alcanzó nuevos niveles de escalada tras el fallecimiento de varias figuras de alto rango en Irán como consecuencia directa de la ofensiva coordinada por Israel y Estados Unidos, reportó Europa Press. El balance más reciente del Ministerio de Salud iraní confirma más de 1.500 muertes, contando entre ellos al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; así como a los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. También se registra la muerte de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y miembros relevantes de los cuerpos de seguridad, lo que ha agravado la situación regional.

Según consignó Europa Press, este operativo militar tuvo lugar mientras avanzaban negociaciones sobre el programa nuclear iraní, lo que provocó que Teherán adoptara una postura de represalia. Las acciones de Irán incluyeron ataques sobre territorio israelí y contra intereses estadounidenses, con énfasis en bases militares localizadas en Oriente Próximo. Esta dinámica ha intensificado la presión sobre los canales diplomáticos y ha incrementado la urgencia de alcanzar acuerdos para reducir la conflagración.

La coyuntura internacional refleja actualmente una compleja red de interacciones diplomáticas en la que Pakistán, Turquía y Egipto desempeñan papeles relevantes intentando forjar acercamientos entre Washington y Teherán. Los actores involucrados buscan opciones que permitan contener la violencia y prevenir un deterioro adicional de la seguridad en la región. Mientras tanto, las autoridades de Irán mantienen una postura reservada frente a la posibilidad de entablar negociaciones, señalando que, si bien reciben mensajes de Estados Unidos, dichas comunicaciones no equivalen a un proceso formal de diálogo.

El medio Europa Press detalló que, pese al intercambio de mensajes, la postura oficial iraní sostiene que la propuesta de quince puntos remitida por Estados Unidos no resulta aceptable en los términos actuales, calificándola de excesiva. En este escenario, la evolución tanto de las conversaciones bilaterales como de los esfuerzos multilaterales de mediación continúa siendo seguida con atención por las capitales regionales, mientras las partes implicadas valoran los próximos pasos para intentar frenar una escalada que ha dejado ya un amplio saldo de víctimas y un contexto de inestabilidad creciente.