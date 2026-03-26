La UE reclama a Israel que apueste por la diplomacia con Irán y detenga los ataques sobre Líbano

La situación humanitaria en la Franja de Gaza continúa siendo motivo de preocupación internacional, en un contexto donde las fuerzas israelíes no han cesado los ataques a la región desde octubre de 2023. En este escenario, António Costa, presidente del Consejo Europeo, transmitió al presidente de Israel, Isaac Herzog, el llamado de la Unión Europea a favorecer un enfoque diplomático frente a Irán y a interrumpir de inmediato los ataques militares contra Líbano. Según consignó Europa Press, Costa comunicó esta postura tras mantener una conversación telefónica con Herzog.

Durante esta conversación, Costa resaltó la importancia de ejercer la “máxima moderación” ante la violencia persistente en Oriente Próximo. El presidente del Consejo Europeo solicitó a Israel suspender las operaciones militares, garantizando la protección de la infraestructura civil y la seguridad de los civiles en la zona. Según detalló Europa Press, Costa reafirmó la solidaridad del bloque europeo con el pueblo israelí, que afronta ataques diarios de Irán y de la milicia Hezbolá.

Al referirse directamente al conflicto regional, Costa argumentó que solamente la vía diplomática puede generar una solución sustentable a los desafíos originados por Irán, incluido el programa nuclear de ese país. Así lo afirmó al animar a Herzog a entablar conversaciones directas con el gobierno libanés, citando la urgencia de usar este canal como alternativa a la confrontación armada, según publicó Europa Press. El líder europeo transmitió este mensaje a través de sus redes sociales, de acuerdo con la misma fuente.

El presidente del Consejo Europeo destacó también la gravedad de la situación en Cisjordania, donde se han registrado a diario ataques de colonos israelíes contra la población palestina. Costa remarcó la urgencia de reducir la tensión y cesar todas las formas de violencia, insistiendo en la necesidad de detener la expansión de los asentamientos israelíes en ese territorio, según informó Europa Press.

Respecto a la Franja de Gaza, Costa señaló que la situación humanitaria debe experimentar una mejora significativa lo antes posible. Al mismo tiempo, destacó la importancia de abordar el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la búsqueda de condiciones que favorezcan la estabilidad regional. Europa Press reportó que, para el presidente del Consejo Europeo, reducir los riesgos de una mayor escalada regional implica tomar medidas que garanticen el cumplimiento del Derecho Internacional, y enfatizó esta demanda para todas las partes involucradas en el conflicto.

La llamada de Costa a Herzog tiene lugar en un contexto de fuertes tensiones en Oriente Próximo, marcadas por enfrentamientos militares recurrentes y el impacto que estos episodios tienen sobre la vida de la población civil. El líder europeo reiteró la posición de la Unión Europea sobre la importancia de priorizar la diplomacia y la moderación, en un momento donde el riesgo de una mayor escalada permanece presente. De acuerdo a Europa Press, el mensaje busca animar a las autoridades israelíes a adoptar medidas orientadas hacia el diálogo y la contención de la violencia, particularmente frente a las amenazas que provienen de Irán y sus aliados regionales.

Europa Press indicó que Costa no dejó de subrayar la relevancia del respeto al Derecho Internacional como condición indispensable para alcanzar soluciones duraderas. El dirigente comunitario hizo hincapié en la protección de los civiles de toda la región como elemento prioritario, señalando la urgencia de implementar acciones concretas para detener las hostilidades y mitigar el deterioro de la situación humanitaria, especialmente en Gaza y Cisjordania.

Desde la perspectiva europea, el llamado a detener la expansión de los asentamientos en territorios ocupados y la condena a la violencia de los colonos refuerzan la postura del bloque en favor de una salida negociada al conflicto. Costa, según difundió Europa Press, reiteró que sólo un enfoque político y negociado podrá ofrecer salidas sostenibles a la inestabilidad y la violencia que afecta a millones de personas en la región.

El contexto de estas declaraciones incluye la preocupación por el programa nuclear iraní y la actividad de Hezbolá en la frontera con Líbano, factores que, según Costa, deben abordarse desde el ámbito diplomático. El presidente del Consejo Europeo hizo un llamamiento a las partes para aprovechar “la oportunidad de entablar conversaciones directas” y aprovechar cualquier espacio que conduzca al diálogo, con el objetivo de prevenir una escalada aún mayor de las hostilidades, según recogió Europa Press.

A lo largo de su intervención, Costa reiteró el compromiso de la Unión Europea con la protección de las infraestructuras básicas y la vida de la población civil, insistiendo en la necesidad de disminuir la violencia y de fortalecer los canales de negociación como única vía para resolver las amenazas regionales. El mensaje enviado a Israel y divulgado por Europa Press enmarca la postura comunitaria en un momento de especial sensibilidad para el equilibrio en Oriente Próximo y la seguridad internacional.