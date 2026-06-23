Indígenas de Ecuador se forman como docentes comunitarios para preservar sus saberes

Quito, 22 jun (EFE).- Un total de 19 estudiantes de los pueblos indígenas A'i Cofán, Siekopaai y Waorani se graduaron como docentes comunitarios para impulsar la denominada Educación Propia, un modelo educativo orientado a preservar las lenguas, conocimientos ancestrales e identidad cultural de estas comunidades de la Amazonía de Ecuador.

Los estudiantes culminaron una formación integral de nueve meses y se convertirán en "dinamizadores comunitarios" encargados de apoyar la implementación de la Educación Propia en sus territorios, según informó este lunes la organización Amazon Frontlines.

El programa fue desarrollado por la Fundación Alianza Ceibo y Amazon Frontlines en colaboración con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) de Colombia y combinó la formación pedagógica con la participación de abuelos, sabios y líderes de las tres nacionalidades.

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Los graduados tendrán la tarea de implementar los Proyectos Educativos Comunitarios y los contenidos curriculares propios de cada pueblo, además de transmitir a las nuevas generaciones sus idiomas y saberes ancestrales.

Según Amazon Frontlines, el proceso de Educación Propia comenzó hace más de cinco años a partir de reflexiones sobre el futuro de las nacionalidades indígenas y la pérdida de identidad cultural y territorial en la Amazonía ecuatoriana. EFE