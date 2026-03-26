Enagás presentará en 2027, con la visibilidad del marco regulatorio a 2032, un nuevo plan estratégico

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha anunciado que el grupo presentará un nuevo plan estratégico en 2027, una vez que disponga de la "visibilidad" regulatoria para el sector gasista para el periodo 2027-2032 y de los avances en el Paquete de Hidrógeno y Gases Renovables europeo, "esencial para la red futura de hidrógeno".

En su discurso ante la Junta General de accionistas de la compañía, Gonzalo consideró que, en las circulares que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe lanzar a consulta próximamente con su propuesta, la tasa de rentabilidad financiera (TRF) para la actividad regulada debería estar entre el 6,5-7% -en línea con la aprobada el año pasado para el sector eléctrico- después de impuestos para esos próximos seis ejercicios regulatorios, en línea a la de otros operadores europeos.

Asimismo, pidió una retribución adecuada para la operación y mantenimiento (Opex) de los activos, calculada de acuerdo a los costes reales y "con un margen como el que tiene cualquier actividad industrial de operación de activos físicos críticos", así como un incentivo que favorezca la extensión de vida de los activos, lo que consideró que supone "un gran ahorro frente a tener que invertir en nuevos activos", así como a la resiliencia de las infraestructuras y su papel de soporte al sistema eléctrico y a la penetración de los gases renovables.

Gonzalo aseguró que Enagás lleva cinco años "remando contra corriente" de la reforma regulatoria vigente y su impacto en sus ingresos, por lo que confió en que el próximo periodo 2027-2032 cuente con un marco retributivo que permita dejar de "experimentar esa reducción sostenida de los ingresos regulatorios".

Respecto a 2025, el ejecutivo manifestó que fue "un año clave" para la compañía, con unos "muy buenos resultados" -con un beneficio de 339 millones de euros- y un balance "sólido".

Así, resaltó que la prioridad pasa así por "crear valor" para los accionistas y ofrecer un dividendo "atractivo y sustentable", "impulsado por "un robusto proyecto de crecimiento". "Porque una empresa que no crece está renunciando a su futuro", aseveró al respecto.

COMPROMISO CON EL DIVIDENDO DE 1 EURO.

A este respecto, Gonzalo insistió en reafirmar el compromiso con el dividendo de un euro por título para los accionistas hasta el final del plan estratégico, que alcanza actualmente a 2030.

"Cumpliéndose unas hipótesis muy prudentes, muy conservadoras que hemos establecido para el nuevo periodo regulatorio", afirmó al respecto.