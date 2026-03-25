Von der Leyen apunta que el acuerdo con Australia puede aportar casi 4.000 millones al PIB europeo hasta 2030

Las restricciones comerciales y los aranceles que, hasta el momento, dificultaban las operaciones entre la Unión Europea y Australia darán paso a nuevos circuitos comerciales e inversiones recíprocas, según publicó Europa Press. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, detalló que la reciente firma del Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones permitirá suprimir por completo los impuestos a la exportación y los monopolios ligados a esta práctica, favoreciendo de inmediato el acceso de empresas a mercados internacionales y la eliminación total de barreras arancelarias.

En un discurso ante el Consejo Empresarial Europeo Australiano en Sídney, Von der Leyen afirmó, según reportó Europa Press, que este acuerdo tiene la capacidad de sumar hasta 4.000 millones de euros al Producto Interno Bruto europeo hasta 2030. Además, la dirigente europea informó que la economía australiana podría recibir un impacto positivo de hasta 10.000 millones de dólares australianos, superando las previsiones iniciales ya que antes se estimaba un aumento de unos 8.000 millones. El medio Europa Press subrayó que una de las claves del acuerdo reside en disminuir costes para empresas y facilitar el incremento de los flujos comerciales entre ambos territorios.

Según consignó Europa Press, Von der Leyen remarcó que, hasta este acuerdo, las compañías europeas afrontaban tarifas más elevadas que sus competidoras asiáticas y restricciones a la inversión que las colocaban en clara desventaja. “Hasta ahora, era más fácil para una empresa china invertir aquí que para una europea. Pero eso se acabó”, puntualizó la presidenta de la Comisión Europea, citada por el mismo medio. Con el nuevo marco legal, el acceso para inversores europeos se equiparará al de otros actores internacionales, liberalizando los movimientos de capital en dos direcciones y abriendo el mercado europeo a inversiones australianas en igualdad de condiciones.

El acuerdo incluye la eliminación de los aranceles no solo en materias primas, sino también en productos finales, lo que, según lo expuesto por Von der Leyen y reproducido por Europa Press, permitirá avanzar en la consolidación de cadenas de valor menos expuestas a interrupciones externas. La presidenta de la Comisión indicó que facilitar la inversión en procesamiento local y manufactura de mayor valor puede colaborar a eliminar cuellos de botella en sectores industriales, especialmente aquellos vinculados con materias primas críticas, relevantes en la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

El contexto internacional aparece marcado por tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo, que inciden en la economía global y, en particular, en el comercio exterior y el suministro de productos. Von der Leyen sostuvo, según reportó Europa Press, que los nuevos aranceles y controles a la exportación han tenido consecuencias directas en la planificación y la producción de las empresas, generando disrupciones en estos ámbitos. También enfatizó que la competencia en el terreno de la inversión y la exportación se utiliza como herramienta de presión geopolítica, lo que ha motivado a las compañías a modificar sus estrategias comerciales para reducir riesgos y adaptarse a escenarios caracterizados por una mayor incertidumbre.

Europa Press citó a Von der Leyen subrayando que el valor de las alianzas económicas resulta fundamental en un contexto internacional inestable. La presidenta europea defendió la confianza mutua como un recurso esencial con repercusión tanto política como económica, especialmente relevante cuando la previsibilidad de los mercados resulta más limitada. El medio apuntó, asimismo, que Von der Leyen identificó la presión sobre las empresas y las cadenas de suministro como una preocupación central para ambos bloques y relacionó la firma del acuerdo con la necesidad de fortalecer el tejido empresarial frente a la volatilidad global.

El pacto, de acuerdo con la cobertura de Europa Press, beneficiará a todos los sectores, pero tendrá un impacto particular en áreas consideradas clave, como energías limpias y tecnologías avanzadas, y aportará ventajas específicas para pequeñas y medianas empresas que podrán superar obstáculos aduaneros y regulatorios hasta ahora presentes. La presidenta de la Comisión insistió en que la liberalización de los intercambios, inversiones y acceso a mercados permitirá a ambas economías desarrollar un comercio más justo y eficiente, con efectos multiplicadores sobre el empleo y la innovación.