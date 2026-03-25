Sánchez expresa "solidaridad" con Canarias por el paso de 'Therese' y destaca el desafío de la "emergencia climática"

Durante este miércoles, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, insistió en la necesidad de que los ciudadanos de Canarias sigan las instrucciones emitidas por las autoridades locales e insulares, considerando el aviso rojo decretado en Tenerife por lluvias torrenciales ocasionadas por la borrasca 'Therese'. A través de su cuenta de X, Sánchez reafirmó el seguimiento constante que realiza el Ejecutivo sobre los efectos del temporal en la región, solicitando a la población evitar desplazamientos que no sean imprescindibles. Según consignó el medio Europa Press, la preocupación gubernamental se centra en garantizar la protección de los habitantes del archipiélago ante las situaciones producidas por este fenómeno meteorológico.

El mandatario nacional utilizó su primera intervención parlamentaria de la jornada para dirigir “unas primeras palabras” de solidaridad hacia los canarios, reafirmando el compromiso de todo el sistema de Protección Civil en la respuesta a las adversidades que estaban experimentando las islas a consecuencia de la borrasca. Según reportó Europa Press, Sánchez señaló: “Me permitirán que mis primeras palabras vayan dirigidas a nuestros conciudadanos en las islas Canarias, para expresarles nuestra solidaridad y también el compromiso de todo el sistema de Protección Civil ante la borrasca que están sufriendo estas últimas horas”.

Durante su comparecencia en el Congreso, Sánchez abordó además la relevancia de enfrentar “desafíos comunes”, tomando como ejemplo la emergencia climática. El presidente calificó como una paradoja que tanto los responsables políticos como la sociedad estén implicados en debates sobre conflictos armados y paz, y, al mismo tiempo, se reste atención al impacto que tienen los fenómenos meteorológicos extremos y la crisis climática sobre la seguridad de la población. El medio Europa Press detalló que Sánchez se refirió a estas cuestiones en el marco de su informe sobre la posición del Gobierno en relación a la guerra en Oriente Próximo y la última sesión del Consejo Europeo.

Dentro del contexto climático, Sánchez señaló la importancia de reflexionar sobre cómo la emergencia medioambiental afecta directamente “la seguridad y las vidas” de los ciudadanos, haciendo hincapié en la necesidad de priorizar las actuaciones frente a las consecuencias del calentamiento global, especialmente en territorios vulnerables como Canarias. Según publicó Europa Press, el Ejecutivo nacional ha situado la protección de la población insular como una de sus máximas prioridades ante la irrupción de fenómenos como el asociado a la borrasca 'Therese'.

Desde el gabinete gubernamental también se reiteró la coordinación con las autoridades autonómicas y locales del archipiélago, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y efectiva frente a las incidencias derivadas del temporal. Según reportó Europa Press, el presidente insistió en la corresponsabilidad institucional para hacer frente a este tipo de eventos, subrayando la importancia de la colaboración entre distintas administraciones en la gestión de emergencias.

En redes sociales, el presidente compartió mensajes dirigidos a la población general y, en particular, a los residentes en las zonas más afectadas, recordando la necesidad de mantener la calma y de atenerse a todas las recomendaciones oficiales. El medio Europa Press detalló que la comunicación del Gobierno se centró en reiterar los avisos de las autoridades y en sostener el apoyo institucional a aquellos que sufrieran consecuencias directas por la borrasca.

Las declaraciones del presidente en el Congreso se enmarcaron en una jornada marcada por la atención a la crisis climática y los efectos de fenómenos meteorológicos extremos. Según señaló Europa Press, Sánchez utilizó este contexto para insistir en la necesidad de que tanto los dirigentes políticos como la sociedad avancen hacia soluciones conjuntas para afrontar los desafíos vinculados al cambio climático, señalando que la situación vivida en Canarias refleja la urgencia de este tipo de acciones.

Los avisos por lluvias intensas en Tenerife llevaron a la activación del máximo nivel de alerta, lo que implicó la movilización de equipos de protección civil y de servicios de emergencias en toda la isla. Según publicó Europa Press, el Gobierno autonómico y el Ejecutivo central mantuvieron una comunicación constante y activaron los mecanismos necesarios para supervisar y responder a las incidencias reportadas en distintos puntos del archipiélago.

Por último, el discurso oficial mantuvo el énfasis en la prevención y en la responsabilidad compartida. Europa Press reportó que el presidente cerró sus intervenciones reiterando que la prioridad del Gobierno es proteger la integridad y la seguridad de todos los residentes de Canarias, así como garantizar que los esfuerzos institucionales se centren en mitigar los efectos generados por fenómenos relacionados con el calentamiento global.