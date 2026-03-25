Agencias

Irán reivindica un lanzamiento de misiles de crucero contra el portaaeronaves de EEUU 'USS Abraham Lincoln'

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El Ejército de Irán ha reivindicado este miércoles un lanzamiento de misiles de crucero contra el portaaeronaves estadounidense 'USS Abraham Lincoln', desplegado en Oriente Próximo en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra el país asiático.

Así, ha indicado que los misiles habrían "alcanzado" el buque, mientras que el comandante de la Armada iraní, Shahram Irani, ha destacado que "las acciones y movimientos del hostil 'Abraham Lincoln' son monitorizados constantemente", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"En cuanto que la flota hostil está al alcance de los sistemas de misiles, es atacada de forma devastadora por la Armada", ha subrayado Irani, sin que el Ejército estadounidense se haya pronunciado sobre estas afirmaciones desde Teherán.

El anuncio ha llegado después de que el Ejército estadounidense confirmara que su portaaeronaves 'USS Gerald R. Ford', el más grande del mundo, ha atracado esta semana en una base naval en Grecia para labores de "reparación" y "mantenimiento", días después de informar sobre un incendio en la zona de lavandería durante su despliegue en Oriente Próximo.

Estados Unidos desplegó en Oriente Próximo el 'USS Gerald R. Ford' --previamente presente en el mar Caribe para apoyar operaciones contra el narcotráfico-- y el 'Abraham Lincoln' como parte de la ofensiva contra Irán, jugando diversos papeles en las operaciones contra Irán en el marco de la ofensiva con Israel, lanzada por sorpresa en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

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