Ifema y Fiera Milano Brasil renuevan su alianza para la organización de Fruit Attraction São Paulo hasta 2033

Brasil, tercer mayor productor mundial de frutas después de China e India, aporta cada año más de 58 millones de toneladas a los mercados agrícolas, consolidando su posición clave en el ámbito internacional. En este contexto, Ifema Madrid y Fiera Milano Brasil han acordado renovar hasta 2033 su colaboración en la organización conjunta de Fruit Attraction São Paulo. Según la institución ferial española, este acuerdo garantiza la permanencia del principal evento hortofrutícola en Brasil durante al menos siete años más, fortaleciendo la proyección internacional del sector y asegurando la continuidad de un espacio clave para productores, exportadores y agentes de la industria.

El medio consignó que la decisión de extender la alianza se concretó en el marco de la tercera edición de Fruit Attraction São Paulo, que abrió sus puertas esta semana en São Paulo Expo. Ambas entidades destacaron que el evento, que cuenta con el patrocinio de SEBRAE, el apoyo institucional de São Paulo Negócios y del Ayuntamiento de São Paulo, así como la colaboración de asociaciones como ABRAFRUTAS, IBRAHORT, ABIMAQ, EMPAPEL y CEAGESP, ha experimentado un crecimiento notable en su corto historial.

Desde su llegada a Brasil, Fruit Attraction São Paulo ya celebró tres ediciones que permitieron una expansión del área de exposición superior al 80%. Cerca de 450 marcas expositoras han participado, y la edición de 2025 registró la visita de más de 16.000 profesionales del sector procedentes de 60 países, reportó la organización. Este modelo de éxito traslada la experiencia de los diecisiete años de Fruit Attraction en Madrid, que sirvió de referente para el desarrollo de la feria en el mercado brasileño.

El sector agropecuario brasileño representa en torno al 6% del Producto Interno Bruto nacional. Superando el 20% si se considera toda la cadena del agronegocio, Brasil se mantiene como una de las potencias agrícolas más influyentes del mundo, según informó Ifema Madrid. Fruit Attraction São Paulo, en este sentido, ha conseguido en sólo tres años consolidarse como el principal punto de encuentro para los actores de la cadena productiva y exportadora del país.

Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, explicó al medio que “la renovación de este acuerdo es clave en la expansión internacional que estamos trabajando los últimos años, como parte de un claro ejemplo de éxito, Fruit Attraction São Paulo que, en apenas tres años, ha conseguido posicionarse como evento de referencia en un país tan relevante como Brasil para el sector hortofrutícola global”.

Andrea Sozzi, directora de Estrategia de Grupo y Expansión Global de Fiera Milano en Italia, sostuvo según publicó la fuente, que "la renovación de esta alianza es la confirmación del éxito de una iniciativa visionaria, que posiciona y reúne a Brasil, España e Italia en un recorrido global de generación de oportunidades y negocios en el segmento de frutas y hortalizas".

Por su parte, Maurício Macedo, director ejecutivo de Fiera Milano Brasil, aseguró que este acuerdo “corona el éxito de las tres primeras ediciones de Fruit Attraction São Paulo, allanando el camino para el avance de este recorrido y reafirmando el evento como la plataforma global más relevante para la fruticultura brasileña”, de acuerdo con el comunicado recogido por la prensa especializada.

Fruit Attraction São Paulo celebrará su tercera edición entre el 23 y el 26 de marzo en el recinto São Paulo Expo. La organización compartida entre Ifema Madrid y Fiera Milano Brasil responde a la apuesta conjunta por impulsar la proyección internacional y el crecimiento de un sector que mantiene a Brasil entre los mayores exportadores y productores a nivel global. Las cifras de asistencia y participación reflejan el interés y la dinámica del sector hortofrutícola en la región y contribuyen a consolidar la agenda internacional de este tipo de eventos industriales.

La permanencia del evento hasta 2033 busca asegurar la continuidad de un espacio concebido para el intercambio comercial, la innovación tecnológica y la identificación de oportunidades de negocio para el sector agrario brasileño. Según detalló Ifema Madrid, la renovación es parte de una estrategia a largo plazo orientada a incrementar la visibilidad y competitividad global de los productores, empresas y organizaciones del país. La colaboración entre España, Brasil e Italia se presenta como una oportunidad para el desarrollo de nuevas alianzas y canales comerciales en el ámbito frutihortícola, conformando un eje relevante en la producción y distribución agrícola mundial.

El respaldo de entidades locales, asociaciones y organismos públicos y privados reafirma la importancia de Fruit Attraction São Paulo como plataforma para fortalecer relaciones comerciales e impulsar el posicionamiento de la producción brasileña en nuevos mercados. Los organizadores subrayan que la suma de experiencias y redes internacionales establece las bases para consolidar a Brasil como un actor imprescindible en el comercio de frutas y hortalizas.

Desde su creación, el evento ha equipado a productores y exportadores con oportunidades de negocio y visibilidad internacional, facilitando la atracción de inversiones y la transferencia de conocimiento tecnológico para el sector. Las próximas ediciones auguran nuevas oportunidades para fortalecer la economía agrícola, ampliar la base exportadora y diversificar la oferta brasileña en el competitivo mercado internacional de productos hortofrutícolas.