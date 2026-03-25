El Ibex 35 abre la sesión con un alza del 1,48% y supera los 17.100 puntos, con el petróleo a la baja

Un portavoz del órgano militar iraní Jatam al Anbiya dirigió al Gobierno de Estados Unidos un mensaje en el que afirmó que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", y descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con ese país "ni ahora ni nunca". Esta advertencia se difundió luego de que medios como 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal' informaran sobre un presunto plan de paz enviado por la administración estadounidense a Teherán. Según publicó la agencia iraní de noticias Fars, el portavoz advirtió también que las inversiones estadounidenses en la región no prosperarán y rechazó la utilización del término "acuerdo" para referirse a lo que denominó una "derrota". Este contexto influyó en la apertura de las bolsas y el comportamiento de los mercados energéticos.

El Ibex 35, principal índice bursátil de la Bolsa de Madrid, subió al inicio de la jornada un 1,48% para alcanzar los 17.141,80 puntos, de acuerdo con la información difundida por el medio original. El repunte del selectivo madrileño coincidió con una bajada notable en los precios del crudo, marcada por las expectativas de una posible reducción de la tensión en Oriente Próximo. Según detalló la fuente, el precio del barril Brent, referente en Europa, se situó en 99,31 dólares al abrir los mercados tras un descenso del 4,97%. En el mismo periodo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cotizó a 88,53 dólares con una caída del 4,13%. La moderación en el precio del petróleo se asoció directamente con las señales de posible alto el fuego en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, aunque la respuesta iraní reflejó una postura de firme rechazo, lo que podría generar incertidumbre futura en los niveles de precios.

En cuanto al comportamiento de las compañías que integran el Ibex 35, Indra registró la mayor alza en la apertura, con un incremento del 3,09%. Le siguieron IAG, que avanzó un 2,99%, y Arcelormittal, que subió un 2,48%. Por otra parte, Repsol encabezó los descensos al inicio de la sesión con una caída del 1,53%, mientras que Cellnex retrocedió un 0,08%, siendo ambos los únicos valores con signo negativo entre los principales del índice, como recogió la fuente original.

La jornada incluyó anuncios empresariales significativos. Según informó la fuente, la consultora tecnológica española Izertis comunicó antes de la apertura del mercado un crecimiento en su facturación anual del 20,9%, alcanzando 166,9 millones de euros en 2025 en comparación con los 133,1 millones del año anterior. Asimismo, Metrovacesa adelantó que propondrá en su próxima junta de accionistas, prevista para el 28 de abril en primera convocatoria, la distribución de 136,5 millones de euros en dividendos y la aprobación de un nuevo plan de incentivos a largo plazo para sus directivos, incluyendo a su consejero delegado, Jorge Pérez de Leza.

En el ámbito corporativo, los inversores del Ibex 35 permanecen atentos a la reunión del consejo de administración de Indra que se celebra este miércoles, debido a las dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano como presidente de la compañía, según reportó la fuente. Esta cita adquiere especial interés dado el contexto de volatilidad y cambios de liderazgo en grandes empresas españolas.

La tendencia positiva no solo se observó en el parqué madrileño. El resto de las principales bolsas europeas también mostraron subidas, apuntó la fuente. El Ftse100 de Londres avanzó un 0,9%, el Cac40 de París sumó un 1,38%, y el Dax de Fráncfort se revalorizó un 1,7%. Por su parte, Milán aumentó un 1,3% en la apertura del mercado, lo que refleja un movimiento generalizado de optimismo en el continente, influido por la evolución del precio del petróleo y las expectativas sobre Oriente Próximo.

En el mercado de divisas, el euro se depreció frente al dólar, situándose en 1,1597 dólares estadounidenses por unidad, según informó la fuente. Paralelamente, el rendimiento exigido al bono español a diez años descendió hasta el 3,508%, reflejando una moderación en los costes de financiación para la economía española.

La confluencia de factores geopolíticos, la evolución de los precios energéticos y las operaciones empresariales marcan la sesión bursátil de este miércoles, en medio de la atención permanente al desarrollo de la situación en Medio Oriente y su posible repercusión sobre los mercados globales y españoles.