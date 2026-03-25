Clemente, Camacho, Hierro y Almeida arropan a Del Bosque en presentación de su academia de verano en Madrid

El proyecto impulsado por Vicente del Bosque contempla la entrega de becas deportivas completas a jóvenes con discapacidad y a familias identificadas en riesgo de exclusión social, una iniciativa coordinada a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Bajo este marco de inclusión, el campus de verano dirigido a niños y niñas entre 6 y 16 años toma especial relevancia por su apertura a participantes de todos los niveles y condiciones, presentando una oferta educativa integral que abarcará varias sedes en la capital durante el verano.

Según informó el medio de comunicación, la nueva edición de la Vicente del Bosque Football Academy fue presentada en el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de los exseleccionadores Javier Clemente, José Antonio Camacho y Fernando Hierro, además del alcalde José Luis Martínez-Almeida, quienes acompañaron a Vicente del Bosque en el acto. La academia, que inició sus actividades en 2011, ha recibido a más de 20.000 jóvenes de 28 diferentes países, consolidándose como un referente internacional en formación deportiva y en la promoción de valores.

La academia no solo dirige sus actividades a jugadores jóvenes, sino que también incluye módulos de formación para entrenadores, clubes profesionales y otras academias a nivel internacional, de acuerdo con la información publicada. Durante la presentación, personalidades del deporte como Raúl González, Iván Helguera y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, estuvieron presentes, respaldando con su presencia la apuesta por transmitir no solo habilidades futbolísticas, sino también principios como la amistad, la integración y el compañerismo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó que el proyecto representa "un sueño" para quienes viven el fútbol y valoró el carácter humano del exseleccionador, quien, según sus palabras citadas por el medio, fomenta valores tanto deportivos como personales, alineados con el espíritu educativo del campus. El alcalde también señaló que los participantes del campus tienen la oportunidad de aprender rodeados de figuras ejemplares, reforzando el componente social y educativo de la iniciativa. Durante el evento, Almeida interactuó de manera informal con los exseleccionadores, realizando preguntas sobre anécdotas de la carrera de Camacho y sobre decisiones profesionales de Hierro, además de manifestar sus preferencias deportivas vinculadas al Atlético de Madrid.

El campus, según expone la academia, celebrará sus actividades en dos sedes principales en Madrid: del 22 de junio al 31 de julio en el centro deportivo municipal Vicente del Bosque (Fuencarral-El Pardo) y en Orcasitas (Usera), y del 29 de junio al 3 de julio en Tres Cantos. Las inscripciones están disponibles para niños y niñas de entre 6 y 16 años, sin distinción de nivel, con el objetivo de ofrecer un espacio que combine la enseñanza deportiva y la diversión. Cada semana de campus acogerá a 80 participantes, quienes contarán con la guía de entrenadores titulados. La programación diaria se desarrollará de 9 a 14 horas, ajustándose a la rutina de vacaciones escolares de los asistentes.

Desde el inicio con campus en siete ciudades españolas, la academia ha crecido hasta consolidar una sede central de alto nivel en Mallorca y llevar su modelo de formación a una veintena de ciudades, incluyendo destinos en 14 países, entre los que se encuentran España, Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, Rusia, Dinamarca, Portugal, Suecia, Costa Rica, Uruguay, Marruecos, Finlandia y Argentina. El medio consignó que, con más de 250 eventos deportivos realizados hasta la fecha, el programa se ha posicionado como un referente en la organización de actividades de formación deportiva con enfoque social.

La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, explicó que el convenio previo entre el Ayuntamiento y la Fundación Vicente del Bosque se limitaba inicialmente al campus del distrito Fuencarral-El Pardo, pero su éxito impulsó la expansión hacia nuevas sedes. Según lo detallado, la principal novedad de esta edición será la inclusión del distrito de Usera, donde se ha diseñado un programa especial de becas orientado a la infancia y adolescencia del barrio. Además, la Fundación Vicente del Bosque mantiene su compromiso de reservar plazas específicas para menores con discapacidad, asegurando la máxima inclusión y participación en una propuesta que definen como "escuela de valores".

En la presentación oficial se subrayó que cada edición de la academia busca reforzar la dimensión social además de la deportiva, facilitando oportunidades para que cualquier niño o niña, independientemente de su situación económica o capacidades, pueda integrarse y formarse en un entorno seguro y educativo. La organización remarca la importancia del aprendizaje del fútbol no solo en lo técnico, sino también como vehículo de transmisión de valores que contribuyan a la formación integral de los participantes. Las entidades involucradas recalcaron, según reportó el medio, que el objetivo es que ningún menor quede excluido de esta experiencia educativa, consolidando así el papel de la academia como agente de transformación social en el deporte juvenil.