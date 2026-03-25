Alejandra Rubio y José María Almoguera escenifican su ruptura haciéndose un 'unfollow' mutuo en Instagram

José María Almoguera manifestó su malestar en televisión al conocer el segundo embarazo de su prima Alejandra Rubio, con una reacción irónica que se viralizó y provocó nuevos intercambios entre los nietos de María Teresa Campos. Tras este hecho, según informó el medio especializado en prensa del corazón, los jóvenes evidenciaron su ruptura definitiva al eliminarse mutuamente de la lista de seguidores en Instagram, confirmando un distanciamiento total en el ámbito digital y personal.

Según publicó el medio, Rubio y Almoguera habían tratado de reconstruir el vínculo familiar después de una etapa marcada por desencuentros y reproches mediáticos. En anteriores declaraciones, Rubio expresó públicamente sus reservas con respecto a su primo, mientras Almoguera lamentaba que su prima aún no le había presentado a su hijo Carlo Jr., pese a que había pasado un año desde el nacimiento. El acercamiento reciente, promovido por el intento de superar roces del pasado, no resistió la presión del nuevo anuncio familiar protagonizado por Rubio.

De acuerdo con la información recogida por el medio, Alejandra Rubio ocupó un lugar destacado en el plató del programa '¡De Viernes!' el 20 de marzo, donde hizo público que será madre por segunda vez junto a Carlo Costanzia. Rubio argumentó su decisión de no compartir la noticia antes por motivos relacionados con su salud, afirmando que optó por comunicárselo solo a su círculo más íntimo.

Durante la transmisión, Almoguera y su madre Carmen Borrego, tía de Alejandra, se enteraron del embarazo al mismo tiempo que la audiencia. La reacción del novio de María “la jerezana”, presente en el programa, resultó especialmente llamativa debido al tono mordaz con que felicitó a Rubio. "Enhorabuena, felicidades. Disfruta mucho de tu segundo hijo y comparte todo con los que quieras. Y pues nada, que disfrutes con los que realmente consideres que son tu familia", declaró en directo, según consignó el medio.

El enfrentamiento continuó cuando Alejandra Rubio se refirió posteriormente al episodio, indicando que ya había percibido una actitud tensa por parte de Almoguera anteriormente. “Me lo he encontrado antes y ya le he visto la actitud que llevaba. No me sorprende. Que cada uno utilice lo que considere. Estábamos en un buen momento, pero, oye, si se quiere utilizar esto para ganar dinero, fenomenal. Tener esta actitud así de dolido cuando yo he dicho que no tengo nada en contra es darse un protagonismo que no pertenece. ¿Cuál es el conflicto ahora? No lo he contado porque he tenido mis motivos médicos y he preferido mantenerlo en secreto y llevarlo con mi familia íntima, fin”, expresó Rubio en declaraciones recogidas por el medio.

Rubio acusó públicamente a Almoguera de buscar rentabilidad mediática a partir de la situación personal relacionada con su embarazo, una acusación que intensificó la discordia familiar y añadió nuevas aristas al conflicto. Días después, la hija de Terelu Campos utilizó el espacio del programa 'Vamos a ver' para volver a abordar el tema, indicando que lamentaba no haber compartido la noticia con su tía, aunque dejó fuera de consideración a su primo. “Es una persona importante en mi vida”, comentó sobre Borrego, pero remarcó con respecto a Almoguera: “Mi primo está fuera de la ecuación”.

José María Almoguera respondió a estas declaraciones, señalando a la prensa que su relación con Alejandra Rubio corresponde ya al pasado. En sus palabras, reproducidas por el medio, apuntó que ahora planea sacar rédito económico de hablar sobre el embarazo de su prima, afirmando que va a ganar “un dineral” con ello.

El desenlace visible del desencuentro familiar tuvo lugar en redes sociales, espacio donde ambos protagonistas formalizaron su distanciamiento. Según informó el medio, Alejandra Rubio y José María Almoguera dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, una medida simbólica y explícita sobre su situación, que pone fin a cualquier intento de reconciliación reciente. El medio señaló que este movimiento en plataformas digitales confirma para el público y para el entorno mediático que la relación entre ambos nietos de María Teresa Campos se encuentra suspendida, y que su acercamiento anterior ha quedado definitivamente atrás.

La exposición pública del conflicto y sus repercusiones mediáticas han reforzado el carácter mediático de las relaciones familiares de la dinastía Campos. Intervenciones en programas de televisión y en redes sociales han mostrado la evolución del conflicto, evidenciando la dificultad de separar la vida privada y la proyección pública cuando los protagonistas cuentan con una intensa presencia en el panorama mediático español, según detalló el medio.