Von der Leyen y Albanese anuncian el acuerdo comercial entre la UE y Australia

El compromiso alcanzado supone la eliminación total de los aranceles sobre todas las exportaciones de bienes industriales australianos hacia la Unión Europea, medida que facilitará el acceso de productos australianos al mercado del bloque, al tiempo que generará oportunidades para que prestadores de servicios de alta calidad de Australia accedan a un mayor número de consumidores europeos. En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que los exportadores, productores y agricultores europeos ahorrarán alrededor de mil millones de euros en aranceles, y señaló que las exportaciones europeas a Australia podrían experimentar un aumento del 33% durante la próxima década. Así lo informó el medio que cubrió la rueda de prensa conjunta en la que Von der Leyen y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, oficializaron la conclusión del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes.

El medio detalló que este acuerdo, celebrado en Bruselas, marca el cierre de un proceso de negociación que se extendió durante casi diez años y que había sufrido un estancamiento en 2023 debido a la solicitud australiana de obtener mayor acceso al mercado europeo para productos agroalimentarios como carne vacuna, ovina y azúcar. Según publicó la fuente, Von der Leyen calificó este pacto como “un equilibrio perfecto” y subrayó la importancia de que ambas partes resulten beneficiadas, resaltando el potencial de crecimiento económico y el fortalecimiento de los lazos comerciales.

El primer ministro Albanese expresó que este tratado determinará un efecto positivo de aproximadamente 10.000 millones de dólares australianos por año sobre la economía local, según reportó la misma fuente. Albanese sostuvo que la reducción de barreras permitirá abrir nuevos mercados para los productores de Australia y reducirá los costos de los consumidores, describiendo el tratado como un acuerdo “integral, equilibrado y comercialmente viable”.

El medio destacó que, además de los aspectos estrictamente comerciales, este acuerdo se integra en una estrategia más amplia de la Unión Europea orientada a profundizar relaciones con socios considerados fiables, en un contexto internacional caracterizado por tensiones con actores como Estados Unidos y China. Dentro de esta línea, la Unión Europea ha concretado anteriormente pactos similares, como el tratado recientemente firmado con Mercosur y el principio de acuerdo con India, buscando así diversificar y fortalecer su red de vínculos económicos.

De acuerdo con la información publicada, las negociaciones para este tratado se iniciaron en 2018, aunque diversos obstáculos afectaron su avance hasta este año. El estancamiento principal se produjo tras las demandas de Canberra para incrementar la cuota de sus productos agrícolas clave en los mercados europeos, diferencia que finalmente logró resolverse en las rondas de diálogo finales.

El acuerdo no solo implicará una mejora del flujo comercial, sino que, según consignó el medio, también se enmarca dentro de los compromisos entre la Unión Europea y Australia en materia de seguridad y defensa, reforzando la relación política entre Bruselas y Canberra frente al panorama global de creciente inestabilidad.

Tal como informó el medio, Von der Leyen y Albanese resaltaron en su comparecencia que ambos bloques fortalecerán vínculos en materia de cooperación, acceso a mercados, reducción de barreras regulatorias y mejora de la certidumbre jurídica para empresas e inversores. Esta apertura, remarcaron los líderes, generará nuevas oportunidades para ambos territorios, tanto en exportaciones como en contratos de servicios.

Por último, la cobertura recopilada remarca que, con la firma de este acuerdo, la Unión Europea consolida su agenda de apertura comercial, mientras que Australia diversifica aún más su acceso a los mercados internacionales, en busca de una mayor resiliencia frente a las fluctuaciones que impone el entorno geopolítico actual.