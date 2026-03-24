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VÍDEO: Huijsen está "orgulloso" de representar a España y reitera que la acción de Valverde era amarilla

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El jugador internacional español del Real Madrid Dean Huijsen ha asegurado este martes que está "orgulloso" de representar a España y de vivir este momento con la selección estando a su "mejor nivel" y ha reiterado además que la acción de su compañero Federico Valverde en el derbi madrileño que terminó con su expulsión le pareció merecedora de tarjeta amarilla.

"Yo estoy muy orgulloso por venir, es un orgullo estar aquí y representar a mi país. He tenido un periodo en el que no he dado el nivel que la gente sabe que puedo dar, ahora estoy a mi nivel. Estamos bien como equipo, y yo también", ha asegurado el central a los medios tras un acto de patrocinio de la selección española con ElPozo.

El defensa madridista, de 20 años, restó importancia a las dudas que se habían generado sobre su presencia en la convocatoria internacional y defendió que su objetivo es centrarse en el trabajo diario para seguir acudiendo con el combinado nacional.

"La prensa tiene que hablar de algo, lo hacéis y es lo vuestro, yo no me meto en vuestro trabajo", señaló el jugador, que insistió en que su prioridad es rendir a buen nivel, tanto en su club como en sus convocatorias internacionales, para seguir contando para el seleccionador Luis de la Fuente.

Por otro lado, Huijsen se refirió a la expulsión de su compañero de equipo Federico Valverde en el derbi madrileño y reiteró que, a su juicio, la acción debía haberse saldado con tarjeta amarilla, y más tras ser revisada por el VAr.

"Sigo pensando lo mismo, corta la acción y me parece amarilla. Obviamente le da la patada, es falta, pero para mí es amarilla. Si va al VAR a mirarlo, se ve claramente que le da en el pie y no le da con los tacos ni nada. Para mí, eso, amarilla", concluyó.

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