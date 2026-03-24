Rafa Nadal: "No se le puede exigir más a Alcaraz"

Martín Landaluce consiguió avanzar a los cuartos de final del ATP Masters 1.000 de Miami tras vencer a Sebastian Korda, una victoria que fue destacada por Rafa Nadal, quien subrayó el esfuerzo y la mejoría del joven tenista durante este inicio de año. Nadal expresó su satisfacción al observar la evolución de Landaluce, especialmente después de un arranque complicado de temporada. El balear transmitió estas declaraciones en un encuentro con los medios tras su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), según informó la prensa.

Durante este acto académico, Nadal centró su atención en la situación de Carlos Alcaraz, eliminado en tercera ronda del torneo de Miami. De acuerdo con el medio, el extenista consideró que “no se le puede exigir más” al tenista murciano, resaltando la complejidad y el mérito de los logros obtenidos por Alcaraz. “Cuando uno viene a ganar el Abierto de Australia, tiene siete 'Grand Slams', es el número uno del mundo, ¿qué pasa, que va a ganar todos los partidos del año? No va a pasar”, afirmó Nadal ante los periodistas, enfatizando que las expectativas deben mantenerse dentro de un marco razonable. Además, instó a valorar el presente deportivo y a no perder la perspectiva respecto al impacto que Alcaraz ha tenido en el tenis español.

Nadal también restó importancia a las dos recientes derrotas del joven deportista, argumentando que no representan una preocupación real y que “no tiene ningún sentido” inquietarse por dos tropiezos consecutivos. Según publicó el medio, Nadal reiteró que el deporte español ha alcanzado éxitos gracias a figuras como Alcaraz, éxitos que décadas atrás resultaban poco imaginables. Apuntó que, aunque exista cierta tendencia a acostumbrarse a los buenos resultados, nunca pierde de vista la dificultad que implica cada uno de los logros de Alcaraz. Nadal afirmó que “todos nos tenemos que agradecer a Carlos todo lo que está haciendo” y defendió que “no se le puede exigir más”.

Sobre la frustración mostrada por Alcaraz al quedar fuera del torneo tras perder ante Korda, Nadal explicó que comprende la reacción del murciano y la consideró “totalmente respetable”. Según detalló el medio, Nadal argumentó que cualquier deportista tiene derecho a experimentar momentos de frustración y cansancio, independientemente de sus logros. También mencionó que, aunque resulta preferible no exteriorizar esas emociones, es natural que existan días en los que las cosas no salen bien. Añadió que, al verse en esa situación después, probablemente Alcaraz preferiría haberlo gestionado de otro modo, pero subrayó la validez de ese sentimiento en la alta competición.

En relación a la victoria de Landaluce, Nadal manifestó su alegría por su rendimiento y subrayó su progreso tanto en el aspecto deportivo como en la confianza personal. Recordó que ha tenido la oportunidad de ver el esfuerzo y la dedicación de Landaluce en los entrenamientos dentro de la academia, lo que convierte su avance en un hecho significativo. El extenista explicó que no pudo ver el partido más reciente del madrileño, pero que sí presenció el enfrentamiento anterior ante Khachanov, del que destacó el alto nivel de juego y la mejora en la movilidad y determinación sobre la pista. “Tiene unos golpes espectaculares y tiene que ir mejorando una serie de pequeñas cosas que le van a marcar la diferencia para el salto definitivo”, puntualizó, según consignó el medio.

Por otro lado, Nadal se refirió a la distinción recibida por parte de la UPM. Calificó este reconocimiento como un honor y lo aceptó “con humildad”, dadas las diferencias entre el ámbito académico y el deportivo. Reconoció el valor que tiene recibir un título de estas características procedente de una institución dedicada a formar a nuevas generaciones. Valoró que, si bien su experiencia vital lo alejó de la formación universitaria tradicional, la distinción posee un significado singular al proceder del entorno académico.

Según reportó el medio, Nadal reflexionó acerca de los valores que sustentan su carrera profesional, como la resiliencia, la capacidad para superar dificultades, la disciplina y el respeto. Destacó la necesidad de mantener la humildad y de no dejarse absorber por el personaje público que crea la actividad deportiva. Nadal señaló que sus raíces familiares y su entorno más cercano han sido fundamentales para preservar su identidad más allá del reconocimiento profesional alcanzado.

En relación a su retiro del tenis profesional, Nadal reconoció que no siente añoranza, pese a su extensa trayectoria en las canchas. De acuerdo con lo manifestado, la etapa como tenista está completamente cerrada, y su interés actual se centra en disfrutar del deporte desde la perspectiva de espectador. Recordó que, cuando lidió con lesiones mientras seguía en activo, existía un grado mayor de añoranza, pero esa sensación ha desaparecido en este nuevo ciclo de su vida.

Durante su discurso de investidura, reiteró su opinión sobre la relación entre el talento natural y el trabajo constante. Consideró que la concepción de talento es “ambigua” y que cada persona posee diferentes facetas de dicho atributo. “Hay muchos tipos de talento en este mundo y cada cual tiene su importancia”, expuso Nadal durante sus palabras recogidas por el medio de comunicación. Añadió que la perseverancia y el esfuerzo son determinantes para alcanzar los objetivos, mientras que el talento sin trabajo resulta insuficiente para lograr éxitos sostenidos en cualquier disciplina.

Nadal también mencionó su proceso de adaptación a la vida post-profesional, destacando que ha comenzado a organizar sus prioridades y a definir cómo quiere distribuir su tiempo en el futuro. Manifestó que el proceso de ajuste continúa, ya que lleva aproximadamente un año y medio retirado, y está dedicando más atención a las actividades y ámbitos que más le interesan fuera del ámbito deportivo. Según consigna el medio, concluyó su intervención subrayando la importancia de fijar objetivos claros, tanto a corto como a largo plazo, como método para mantener la motivación y la orientación personal dentro y fuera de la carrera deportiva.