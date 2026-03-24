Previa del Real Madrid - FC Barcelona Femení

La recuperación de Mapi León tras su lesión ha elevado las expectativas en torno al FC Barcelona Femení antes del primer enfrentamiento en el Estadio Alfredo di Stéfano, donde el club catalán y el Real Madrid inauguran este miércoles una serie de tres Clásicos en un periodo de apenas ocho días. Según informó Europa Press, el duelo cobra especial importancia al tratarse del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, escenario en el que ambos conjuntos buscarán acercarse a las semifinales del prestigioso torneo continental.

El club azulgrana y el equipo merengue vivirán una intensa seguidilla de encuentros, ya que además del compromiso europeo se verán nuevamente este domingo en Valdebebas por la Liga F Moeve y volverán a medirse el jueves 2 de abril. De acuerdo con Europa Press, ambas escuadras se han cruzado seis veces en la actual temporada, acumulando enfrentamientos en todas las competiciones, resultado de una rivalidad que ha supuesto la supremacía del Barcelona, que permanece al frente bajo la dirección de Pere Romeu tras el cambio en la dinámica competitiva experimentado hace un año.

Europa Press detalló que el Real Madrid tomó un respiro histórico el 23 de marzo de 2025, al imponerse por 1-3 en el Clásico liguero disputado en el Estadio Lluis Companys. Sin embargo, ese triunfo aislado no se ha replicado en el resto de la temporada, en la que el equipo blanco ha caído ante el Barcelona en tres partidos consecutivos: por 4-0 en la primera vuelta de la Liga F Moeve, 2-0 en la final de la Supercopa de España y 0-4 en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola. Estas derrotas han hecho que el Real Madrid no consiga marcar ningún gol al conjunto catalán en la presente campaña, ampliando una racha negativa que ha resurgido con fuerza.

El dominio del FC Barcelona, sumado a la ventaja de disputar la vuelta en casa, en el Spotify Camp Nou, otorga a las catalanas el rol de favoritas en esta eliminatoria, según consignó Europa Press. El antecedente más cercano en el mismo cruce europeo data de hace cuatro años, cuando el Barcelona avanzó tras imponerse 1-3 y 5-2, en una serie que también registró el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino, con 91.553 espectadores en el Camp Nou, cifra que fue superada en las semifinales frente al Wolfsburgo con 91.648 aficionadas y aficionados presentes.

El sorteo de los cuartos de final situó al Real Madrid en este enfrentamiento tras su desempeño en el 'playoff' ante el Paris FC francés, donde certificó su pase a la ronda de ocho mejores de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva y tercera en total. Europa Press indicó que la derrota ante el FC Twente neerlandés en la última jornada de la fase de grupos impidió a las blancas evitar el cruce con el Barcelona. La temporada pasada, el equipo dirigido por Pau Quesada quedó eliminado por el Arsenal FC inglés pese a ganar 2-0 la ida en el Di Stéfano.

La estadística ofensiva no favorece al Real Madrid en los cruces recientes, pues no ha conseguido anotar al Barcelona en los últimos partidos, siendo el último tanto logrado por Olga Carmona en la ida de los cuartos de final de 2022. Sobre este desafío, Europa Press recogió palabras del técnico Pau Quesada, quien instó a sus futbolistas a "buscar la perfección durante 90 minutos" para competir ante el actual campeón europeo y romper la sequía goleadora.

En la preparación para este primer Clásico de la serie, el entrenador madridista optó por reservar a varias de sus jugadoras titulares durante la visita a la SD Eibar el pasado fin de semana. Dentro de la alineación prevista subsiste la duda sobre quién ocupará el lateral izquierdo, entre la danesa Sara Holmgaard o la brasileña Yasmim, mencionó Europa Press. Además, queda por ver si el sistema táctico elegirá un refuerzo del mediocampo, sumando a Sandie Toletti, Filippa Angeldahl y Sara Däbritz, o volverá a la fórmula habitual con una delantera centro de referencia como Alba Redondo. El Real Madrid apunta a llegar al partido definitivo del jueves 2 de abril con opciones de clasificación, lo que implica fortalecerse defensivamente y aprovechar las posibilidades en las transiciones, faceta ofensiva liderada por Linda Caicedo. Tanto Caicedo como la escocesa Caroline Weir se encuentran apercibidas de sanción y podrían perderse la vuelta en caso de ver una tarjeta.

En relación con el FC Barcelona, el regreso de Mapi León figura como la principal novedad según publicó Europa Press, aunque permanece la incógnita sobre si la central aragonesa será titular junto a Irene Paredes, o si se mantendrá Aïcha Camara en la zaga. El dibujo probablemente se completará con piezas habituales como Alexia Putellas, Patri Guijarro y Vicky López en la media, encargadas de manejar el ritmo del encuentro y protegerse ante las transiciones rivales, buscando conectar con la ofensiva conformada por Graham Hansen, Pajor y Pina. Ewa Pajor fue determinante en el último enfrentamiento de Copa de la Reina, donde puso en apuros a la defensa del Real Madrid.

El cuerpo técnico del Barcelona también dio descanso a algunas futbolistas en el partido de liga ante el Athletic Club, planeando llegar en plenitud al choque en Madrid. La dirección del duelo recaerá en la árbitra italiana Maria Sole Ferrieri Caputi, tal como especificó Europa Press.

Las posibles formaciones incluyen a Rodríguez, Navarro, Méndez, Lakrar y Holmgaard en defensa para el Real Madrid; Däbritz, Toletti y Weir en la línea de mediocampo; y Del Castillo, Redondo y Caicedo en el ataque. Por parte del Barcelona Femení, la alineación sería Coll en portería; Batlle, Paredes, Camara y Brugts en defensa; López, Guijarro y Putellas en el centro; y Graham Hansen, Pajor y Pina como referentes ofensivas.

El Estadio Alfredo di Stéfano será el escenario del primer choque de estos tres Clásicos consecutivos y el inicio de una clave eliminatoria europea, programado para las 18:45 horas, con transmisión confirmada por Disney+, según detalló Europa Press.