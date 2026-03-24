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Perú nombra a Waldir Eloy Ayasta Mechán nuevo ministro de Energía y Minas

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El Gobierno de Perú ha formalizo este martes el nombramiento de Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo ministro de Energía y Minas en el marco de la reorganización del Ejecutivo tras la destitución del presidente José Jerí.

Según un comunicado publicado en la página oficial del Gobierno, Ayasta Mechán asumirá el cargo para "impulsar nuevas inversiones que fortalezcan el sector minero-energético y seguir consolidando el cierre de brechas en el acceso a la energía".

Ayasta Mechán fue viceministro de Electricidad en 2025 y director general de Electrificación Rural entre 2024 y 2025. Más recientemente, lideró la Oficina de Tecnología de la Información en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y, desde enero, la gerencia de Planificación y Proyectos de Inversión de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio.

El nuevo titular de Energía inició su carrera profesional en Electronorte y, más tarde, pasó a formar parte de Distriluz. También fue director de Proyectos de Innovación Tecnológica (PITEC) y dirigió las gerencias técnicas, comerciales y administrativas de Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.

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