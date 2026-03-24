Mueren ocho personas en un nuevo bombardeo contra Tabriz en plena ofensiva de Israel y EEUU contra Irán

Al menos ocho personas han muerto y cerca de 30 han resultado heridas en nuevos bombardeos contra la ciudad iraní de Tabriz, situada en el noroeste del país, en plena ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero en medio de las conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El director general de la Unidad de Gestión de Crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental ha indicado que "el número de mártires en el ataque sionista-estadounidense contra una zona residencial de Tabriz ha aumentado a ocho, con 28 heridos", antes de afirmar que aún hay un desaparecido entre los escombros.

Así, ha recalcado que la operación de búsqueda y rescate sigue activa en la zona para intentar localizar a esta persona, al tiempo que ha resaltado que "varios vehículos, viviendas y una mezquita han sufrido daños a causa del ataque", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim, sin que Estados Unidos o Israel se hayan pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.