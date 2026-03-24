Moldavia declara el estado de emergencia nacional por la crisis energética

El gobierno moldavo ha confirmado que el corte de la principal línea eléctrica que abastecía al país se produjo tras los ataques nocturnos del Ejército ruso contra infraestructuras en Ucrania, lo que agravó una crisis energética ya existente. Con la emergencia, las autoridades han puesto en marcha una serie de medidas excepcionales por un plazo de 60 días, según consignó el diario moldavo ‘Timpul’.

De acuerdo con la información publicada por ‘Timpul’, el Estado de Emergencia Nacional declarado este martes responde a la necesidad de enfrentar el deterioro rápido de la situación energética. El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu, explicó que el decreto otorga al Gobierno facultades para actuar con mayor rapidez, como la movilización de recursos adicionales, la protección de infraestructuras críticas y la introducción de restricciones en servicios o suministros si fuera necesario para limitar los impactos.

El mandatario vinculó de manera directa la crisis a los ataques perpetrados por Rusia contra el sistema energético ucraniano, subrayando que estas acciones tienen repercusiones serias para Moldavia debido a la dependencia de las conexiones eléctricas transfronterizas. Munteanu precisó que las últimas agresiones rusas contra Ucrania provocaron la interrupción total de la conexión de mayor capacidad que proveía electricidad al país.

La administración moldava responsabilizó a Moscú tanto por los daños inmediatos como por cualquier otra consecuencia que se derive de la interrupción del suministro, declaró el primer ministro en su comparecencia, según recopiló el medio ‘Timpul’. "Las acciones de Rusia constituyen un crimen de guerra. Moscú es el último responsable de todas las consecuencias que esto acarrea", afirmó el jefe de Gobierno.

En el marco de la emergencia, Moldavia ha logrado activar cuatro líneas eléctricas alternativas en coordinación con Rumanía, aunque el suministro a través de estos enlaces todavía enfrenta severas limitaciones. "La situación sigue siendo difícil", advirtió Munteanu, destacando la importancia de estas conexiones para mantener el funcionamiento de servicios básicos.

El gobierno también atribuyó el agravamiento del escenario energético al impacto de los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, donde la escalada de tensiones ha contribuido al alza de los precios internacionales del petróleo. Según informó ‘Timpul’, las autoridades destacaron la creciente dificultad para asegurar combustibles y cubrir la demanda nacional bajo los actuales precios del mercado global.

Para enfrentar la emergencia, el primer ministro anunció la activación del Centro Nacional de Gestión de Crisis (CNMC) como entidad responsable de coordinar la respuesta interinstitucional junto con el Ministerio de Energía. Esta estructura trabaja en la planificación de medidas para movilizar recursos, mantener el suministro energético y proteger la operación de infraestructuras clave.

La declaración de Estado de Emergencia confiere al Ejecutivo herramientas para adoptar medidas de excepción, incluyendo la asignación rápida de fondos, la priorización en la distribución de energía, y el establecimiento de restricciones en el consumo si el equilibrio de la red lo requiere, explicó el gobierno moldavo según publicó ‘Timpul’.

El medio también reportó que el Ejecutivo mantiene contactos permanentes con sus contrapartes en Rumanía y otros países vecinos para explorar alternativas que permitan reforzar la seguridad del suministro durante el periodo de emergencia. Las autoridades moldavas señalaron que la cooperación internacional resulta fundamental ante una crisis que excede las fronteras nacionales y se deriva de factores externos.

El gobierno advirtió a la ciudadanía que el escenario puede requerir ajustes temporales en servicios públicos y solicitó comprensión ante la situación, al tiempo que reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones que minimicen el impacto social y económico, según detalló ‘Timpul’.

Las previsiones oficiales apuntan a un seguimiento continuo de la crisis, que se revisará en función del desarrollo de los acontecimientos en Ucrania y la evolución de los precios energéticos internacionales, según confirmaron portavoces gubernamentales a ‘Timpul’.