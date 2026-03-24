Mohamad Baqer Zolqadr, nuevo secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Lariyani

Mehdi Tabatabaei, subdirector de Comunicaciones e Información de la Presidencia de Irán, confirmó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que el nombramiento ha contado con la aprobación de Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo del país. La designación, oficializada por decreto presidencial, se produce tras el asesinato de Alí Lariyani como resultado de un bombardeo israelí durante la ofensiva israelí-estadounidense iniciada el 28 de febrero. Según reportó el medio, Mohamad Baqer Zolqadr asume así como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán en un contexto de fuerte tensión nacional e internacional.

De acuerdo con la información difundida, la muerte de Lariyani ocurrió durante una operación militar que, según consignó el medio, buscó socavar a la cúpula de la República Islámica y forzar un cambio de régimen en Teherán. Allegados y autoridades iraníes han calificado a Lariyani como una figura influyente, destacando su labor como posible negociador de paz en un futuro proceso sobre el cese de la guerra. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, definió a Lariyani como “fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la República Islámica”.

El nuevo secretario, Mohamad Baqer Zolqadr, proviene de una trayectoria militar y política consolidada. Antes de su designación al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, desempeñó funciones como secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia. Este organismo, que cuenta con 48 integrantes nombrados por el líder supremo, actúa como mediador entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, siendo clave en la resolución de disputas legislativas. El medio detalló que, además, Zolqadr ejerció como viceministro del Interior durante el mandato presidencial de Mahmud Ahmadineyad, entre 2005 y 2013.

La sucesión en la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional tiene lugar en un momento de máxima precaución y control interno en el país. El reemplazo de Lariyani por Zolqadr está alineado con los intereses y la estrategia del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, lo que refuerza una apuesta por la continuidad de perfiles cercanos al ala más conservadora y militarizada del régimen iraní, según publicó el medio.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional representa una de las instituciones fundamentales en la toma de decisiones estratégicas en materia de política exterior, defensa y seguridad de la República Islámica. Este organismo adquiere un papel aún más relevante ante la agudización de la crisis regional derivada de las acciones militares extranjeras y las tensiones entre Teherán e Israel tras los recientes acontecimientos. Según detalla el medio, la designación de Zolqadr puede interpretarse también como un intento de reforzar la unidad interna y la cohesión frente a una campaña internacional que busca debilitar el actual sistema de gobierno iraní.

Fuentes oficiales insistieron en la experiencia de Zolqadr tanto en el ámbito militar como en cargos ejecutivos, resaltando su conocimiento sobre la gestión de disputas entre los principales órganos del poder político iraní. El impacto del asesinato de Lariyani trasciende la mera rotación de funcionarios, pues la pérdida de un perfil considerado negociador añade incertidumbre a la posibilidad de encontrar fórmulas para la resolución pacífica del conflicto en curso.

El medio reportó que la reciente ofensiva liderada por Israel y Estados Unidos no solo ha significado un golpe para la estructura de mando iraní sino que ha intensificado el debate sobre los riesgos para la seguridad y estabilidad interna. La respuesta de las autoridades iraníes, incluida la rápida sucesión, busca transmitir un mensaje de resiliencia y control institucional.

La figura de Zolqadr, con antecedentes en áreas de inteligencia y gestión de crisis, se perfila como central en la administración de la política de seguridad de Irán en esta nueva etapa. El nombramiento parece orientado a cerrar filas en el aparato estatal, fortaleciendo el respaldo al liderazgo de Mojtaba Jamenei ante presiones internas y foráneas, según consignó el medio.

El entorno internacional observa con atención los próximos pasos del gobierno iraní y de su Consejo Supremo de Seguridad Nacional bajo el mando de Zolqadr, en un contexto en el que la estabilidad y capacidad de maniobra del régimen estarán sometidas a pruebas significativas tras la reciente cadena de sucesos violentos y el aumento de la presión diplomática y militar sobre Teherán.