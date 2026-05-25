Máxima autoridad electoral de Perú dice que en segunda vuelta no se repetirán incidencias

Lima, 24 may (EFE).- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE), Roberto Burneo, aseguró este domingo, minutos antes del debate de equipos técnicos de las elecciones presidenciales del 7 de junio, que en la segunda vuelta no se repetirán las incidencias que hubo en la primera ronda, al señalar que han fortalecido medidas para evitar fallas logísticas.

"Reafirmamos el compromiso de que no va a suceder ninguna incidencia en torno a lo que pasó en la primera vuelta. Ese es el gran compromiso, el gran desafío que tenemos y toda las garantías de todo el trabajo del JNE y sistema electoral va encaminado para cumplir esas metas de cara a la tranquilidad y fortalecer la garantía del voto de todos los peruanos", dijo Burneo.

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El presidente del JNE dio una breve conferencia de prensa a medios locales justo antes de que empiece el debate técnico de los dos partidos que se disputarán la Presidencia en dos semanas, el derechista Fuerza Popular y el izquierdista Juntos por el Perú, que tienen como candidatos a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente.

Los periodistas preguntaron a Burneo cómo se ha preparado el JNE para evitar que ocurran las incidencias logísticas que protagonizaron la primera vuelta del 12 d abril, especialmente los graves retrasos en la apertura de algunos centros de votación de Lima, donde la demora de la llegada del material electoral llegó a ser de varias horas.

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Afirmó que han fortalecido muchas de las acciones que realizan los jurados y están coordinando "de manera más cercana" con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), "a efecto de garantizar que esta nueva etapa no haya ninguna contingencia o incidencia respecto del despliegue logístico".

Anunció que han convocado a un comité de expertos para que les ayude con el soporte técnico para encontrar aquellos puntos que tengan que mejorar de cara al proceso del 7 de junio, sobre la base de "las lecciones aprendidas" de la primera vuelta.

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Asimismo, refirió que también están transparentando la labor de fiscalización para que la ciudadanía pueda conocer en directo las etapas del proceso electoral.

"Entiendo que había mucha opacidad o muchas narrativas en torno si el jurado no había actuado. Lo que queremos es que cada una de las etapas sea transparentada en tiempo real por la ciudadanía para que tengan un termómetro de cómo va yendo el proceso", agregó.

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Expresó que, como máxima autoridad electoral, tienen toda la capacidad y toda la autoridad para seguir liderando este proceso con objetividad e independencia, pese a los cuestionamientos surgidos tras los problemas logísticos surgidos en la primera vuelta, que provocaron la dimisión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, días después de los comicios.

"Entendemos muy bien que la confianza y la credibilidad del sistema electoral está venido a menos y eso es una realidad que tenemos que tener conciencia en torno al gran reto que se nos viene", señaló Burneo. EFE

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