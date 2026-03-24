La Academia de Cine abre las convocatorias de los programas de Residencias y Rueda hasta el 8 y el 15 de abril

La Academia de Cine tiene previsto organizar tres encuentros en ciudades españolas a lo largo del año, donde los participantes de los programas Residencias y Rueda compartirán actividades de formación y debate con cineastas locales. Según consignó la propia institución, estas sesiones reunirán a los seleccionados de ambos proyectos, facilitando el intercambio de conocimiento y experiencias en el sector audiovisual. La noticia principal se centra en la apertura de las convocatorias para las ediciones 2024 de los dos programas, diseñada para quienes buscan apoyo en el desarrollo de proyectos audiovisuales.

De acuerdo con la información publicada por la Academia de Cine, el plazo de inscripción para el Programa de Residencias se extiende desde el 24 de marzo hasta el 8 de abril, mientras que las postulaciones para el Programa Rueda permanecerán abiertas hasta el 15 de abril. Ambas plataformas cerrarán sus registros esos días exactamente a las 13:59 horas, siguiendo el horario peninsular español. La Academia detalló que las personas interesadas deberán formalizar su solicitud antes de ese límite temporal, cumpliendo con los requisitos señalados en la convocatoria.

Como parte de la información comunicada este martes por la Academia de Cine, el Programa de Residencias celebrará este año su octava edición, dirigida a una veintena de cineastas, tanto debutantes como con trayectoria. Este programa facilita tanto recursos económicos como asesoramiento personalizado a los seleccionados, permitiéndoles avanzar de manera presencial en la conformación de sus proyectos audiovisuales. Estas ayudas buscan fortalecer las capacidades creativas y técnicas de quienes resulten beneficiados.

El Programa Rueda, por su parte, alcanza este año su quinta edición. Según detalló la Academia, tiene como público objetivo a guionistas que, por motivos geográficos, laborales o de conciliación familiar, busquen una modalidad de trabajo a distancia. En este caso, las sesiones de desarrollo y mentoría se realizan de forma telemática, adaptándose a las necesidades de los participantes y ampliando el acceso a quienes no puedan desplazarse o requieran flexibilidad.

El medio informó que, como complemento a los programas, se ha programado una sesión de preguntas y respuestas con el equipo de la Academia de Cine para quienes deseen aclarar dudas sobre el proceso de inscripción o los requisitos. Esta actividad tendrá lugar el martes a las 16:00 horas, combinando la modalidad presencial y la participación en línea. Las personas interesadas deberán reservar plaza escribiendo a la dirección de correo electrónico facilitada por la organización.

A lo largo de sus respectivas ediciones, los programas Residencias y Rueda de la Academia de Cine han promovido el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales en España, apostando tanto por la formación continuada como por la creación de espacios de cooperación. Según la Academia, el objetivo primordial consiste en acompañar y potenciar el talento creativo del sector a través de iniciativas que unen mentoría, apoyo económico y oportunidades de encuentro con otros profesionales.

El diseño de ambos programas contempla no solo la ayuda técnica y económica, sino también la posibilidad de tejer redes de contacto profesional entre los participantes. De acuerdo con la información detallada por la Academia de Cine, las tres reuniones presenciales a lo largo del año permiten a los seleccionados debatir sus avances en persona, además de recibir feedback de expertos y colegas del sector audiovisual.

Las solicitudes y la participación en la charla-cuestión y respuesta del martes constituyen puntos clave para quienes estén considerando optar a estos programas. Tal como detalló el organismo, la asistencia a dicha sesión requiere previa inscripción mediante correo electrónico, una precaución destinada a garantizar el buen desarrollo de la actividad y atender adecuadamente todas las consultas planteadas por los interesados.

Desde su puesta en marcha, los programas Residencias y Rueda han distinguido su enfoque por atender tanto a quienes pueden participar presencialmente como a quienes necesitan una opción a distancia. Esta doble vertiente ha permitido ampliar el acceso y adaptarse a las diversidades del panorama profesional y personal de los cineastas y guionistas españoles, según comunicó la Academia de Cine en el anuncio de la convocatoria actual.

Las condiciones específicas, requisitos y procedimientos para la presentación de candidaturas pueden consultarse en los canales oficiales de la Academia de Cine, donde también figura el detalle sobre la naturaleza y alcance de los apoyos brindados en cada programa. La fecha de cierre de las inscripciones y la modalidad híbrida de la sesión informativa de este martes forman parte de las novedades comunicadas en el actual proceso de convocatoria para los dos proyectos.