Agencias

Israel anuncia la muerte de un integrante de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque en Líbano

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El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de Muhamad Alí Kurani, integrante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní en Líbano, en un ataque efectuado en la víspera en el país vecino, en el marco de la guerra contra Irán desatada hace cerca de un mes.

"La Armada atacó ayer (lunes) con la guía de inteligencia del Shin Bet y neutralizó a Muhamad Alí Kurani, terrorista de la Fuerza Quds que promovía complots terroristas dirigidos por elementos de Inteligencia iraníes, en la zona de Beirut", ha señalado en un comunicado conjunto con la Inteligencia israelí.

En la nota, difundida en redes sociales, ambos organismos han asegurado que "seguirán frustrando la actividad terrorista iraní en Líbano y eliminando cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel".

Las autoridades libanesas han elevado a más de mil los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel desde el 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií libanés Hezbolá retomó el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

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