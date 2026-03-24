HRW denuncia como posible crimen de guerra el ataque de Irán a dos buques mercantes civiles en la zona de Ormuz

HRW señaló que los ataques en el estrecho de Ormuz pueden tener efectos directos sobre los sectores de energía y alimentación en todo el mundo, considerando que estas agresiones incrementan los costos globales y afectan negativamente el acceso a bienes esenciales para las poblaciones más vulnerables. Según consignó la agencia Europa Press, la organización aclaró que este tipo de incidentes compromete derechos de las personas y recalca la dependencia internacional hacia los combustibles fósiles, una realidad que, según la propia organización, está vinculada a los intereses de poderes empresariales y gobiernos autoritarios.

La información divulgada por Europa Press indica que la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que dos buques mercantes civiles fueron atacados el 11 de marzo de 2026 por el ejército iraní en la zona del estrecho de Ormuz. HRW aseguró en un comunicado que las fuerzas iraníes "parecen haber atacado deliberadamente al menos dos buques mercantes civiles", una acción que la organización considera constituiría un crimen de guerra bajo el Derecho Internacional Humanitario.

El medio Europa Press detalló que HRW hizo hincapié en que las agresiones deliberadas contra barcos civiles y sus tripulaciones suponen una violación grave de la legislación internacional. La organización sostuvo que "los crímenes de guerra no justifican la comisión de nuevos crímenes de guerra" en el marco de conflictos armados, y exigió a Irán, Estados Unidos e Israel que detengan inmediatamente todos los ataques ilegales dirigidos contra civiles y bienes civiles. También reclamó cesar la calificación de estos bienes como objetivos militares.

HRW explicó, según Europa Press, que el Derecho Internacional Humanitario obliga a las partes en un conflicto armado a tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a civiles y a bienes civiles. La organización identificó a los buques mercantes civiles que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos o Israel como bienes de carácter civil bajo protección de estas normas. Además, insistió en la necesidad de adoptar todas las medidas posibles para verificar la naturaleza militar de los objetivos antes de proceder con un ataque.

De acuerdo al comunicado reproducido por Europa Press, la ONG advirtió que quienes cometan violaciones graves con intención delictiva pueden ser procesados por crímenes de guerra. La nota incluye que la responsabilidad penal puede recaer también sobre individuos que colaboren, faciliten, ayuden o sean cómplices de tales actos, remarcando que la cooperación indirecta no exime de posibles sanciones legales.

Europa Press reportó que HRW también vincula las consecuencias de estos ataques con un escenario global de impacto económico y humanitario, subrayando que amenazas o agresiones adicionales pueden derivar en un aumento considerable de los costos en sectores críticos, como la alimentación y la energía. Desde HRW enfatizaron que este tipo de acciones incide negativamente en los derechos fundamentales de diferentes sectores de la población, siendo especialmente grave para las personas de menores recursos.

Dentro del comunicado citado por Europa Press, HRW destacó que resulta cada vez más evidente la dependencia planetaria de los combustibles fósiles y las conexiones entre estos recursos, los grandes poderes empresariales y los gobiernos autoritarios. En la misma línea, la organización apostó por acelerar una transición "justa" hacia energías renovables, definida como una urgencia tanto medioambiental como geopolítica.

El mismo despacho de Europa Press señala que HRW alertó que los ataques ocurridos en Ormuz podrían dañar gravemente a grupos socioeconómicamente desfavorecidos a escala internacional. Al respecto, la organización pidió a las fuerzas iraníes acabar de inmediato con estas acciones ofensivas e hizo un llamamiento a rescatar a los tres tripulantes que permanecen a bordo del carguero tailandés 'Mayuree Naree', así como a liberar a todos los marineros civiles detenidos en el marco de estos ataques.

En su posicionamiento difundido por Europa Press, HRW reiteró la exigencia a todas las partes enfrentadas de respetar las normas internacionales que protegen a civiles y bienes de esta naturaleza durante cualquier conflicto armado. La organización recalcó que tanto la identificación de objetivos como la decisión de atacarlos requieren un proceso exhaustivo de verificación para reducir el riesgo de perjudicar a la población civil y a los sectores esenciales de la economía global.