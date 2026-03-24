EAU anuncia la interceptación de cinco misiles y 17 drones lanzados desde Irán

El reciente balance de víctimas indica que los ataques procedentes de Irán hacia Emiratos Árabes Unidos han causado la muerte de dos soldados emiratíes y de seis civiles de diferentes nacionalidades, junto con un total de 161 personas heridas. En este contexto, las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos han actualizado el número de ofensivas lanzadas por la República Islámica desde el inicio de la actual escalada militar, confirmando que la cifra supera los 2.190 ataques. Según informó el Ministerio de Defensa citado por la plataforma Europa Press, solo en las horas más recientes han sido destruidos varios objetivos, como parte de la respuesta a la ofensiva.

De acuerdo con Europa Press, las fuerzas de defensa de Emiratos Árabes comunicaron la interceptación efectiva de cinco misiles balísticos y 17 drones en las últimas horas, todos ellos identificados como de origen iraní. Las autoridades detallaron que, desde el inicio de lo que calificaron como “la flagrante agresión iraní”, el sistema antiaéreo emiratí ha interceptado 357 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.806 vehículos aéreos no tripulados. Esta serie de incidentes se produce a raíz del ataque conjunto llevado a cabo el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que transformó a Emiratos Árabes Unidos en blanco de las represalias regionales de Irán.

El medio Europa Press detalló que la escalada bélica ha provocado una situación de tensión persistente en la región. El elevado número de ataques conmisiles y drones refleja la dimensión y el alcance de la ofensiva dirigida contra Emiratos, cuyas capacidades defensivas han sido puestas a prueba en repetidas ocasiones. Las autoridades militares emiratíes subrayaron la destrucción de objetivos recientes y el uso reiterado de sistemas de defensa aérea ante la ofensiva de misiles y vehículos no tripulados.

Según publicó Europa Press, la ofensiva iraní se produce en un contexto marcado por la operación militar realizada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, señalada como el detonante principal del incremento de hostilidades. A partir de ese momento, Emiratos Árabes Unidos pasó a convertirse en uno de los principales objetivos de ataque dentro del marco de las represalias regionales impulsadas por Teherán. En este escenario, el Ministerio de Defensa informó que la mayoría de los incidentes consistió en ataques con drones, que superan ampliamente al número total de misiles balísticos y de crucero interceptados.

El reporte de Europa Press consigna también que, frente al volumen de ataques y a la diversidad de las tecnologías empleadas, las fuerzas militares emiratíes han tenido que desplegar recursos y estrategias que apuntan a mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura civil y militar. La información indica que las Fuerzas Armadas han confirmado impactos directos contra objetivos específicos, reforzando el carácter elevado de amenaza en curso.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Defensa recogidos por Europa Press, el saldo humano de estos ataques incluye dos militares emiratíes muertos, seis civiles extranjeros fallecidos y al menos 161 personas heridas, con grados de gravedad diversos. Este número refleja las consecuencias inmediatas sobre la población residente y los contingentes militares desplegados en territorio emiratí.

En el recuento general, las autoridades emiratíes han evidenciado una capacidad de respuesta sostenida frente a los ataques, aunque el considerable volumen de ofensivas plantea desafíos constantes en materia de defensa y seguridad interna. Según consignó Europa Press, el Ministerio reiteró su compromiso de seguir neutralizando este tipo de amenazas mientras continúe el actual escenario de tensión regional.