Colombia confirma que el proyectil ecuatoriano cayó por accidente en su territorio

Las evaluaciones técnicas de la comisión binacional determinaron que el proyectil hallado en suelo colombiano, cerca de la frontera con Ecuador, no detonó y no generó daños en la población o en bienes materiales. Según informó el medio que dio a conocer la investigación, la conclusión apunta a que la caída del artefacto resultó accidental y que no existió intención de provocar un incidente con Colombia. Esta investigación, detalló la fuente, buscó aclarar un episodio que elevó la tensión entre los dos países en un contexto diplomático delicado.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó a través de redes sociales que el objeto explosivo encontrado en una zona fronteriza con Ecuador no tenía como objetivo territorio colombiano. De acuerdo con la explicación, la bomba impactó primero en el lado ecuatoriano y posteriormente rebotó aproximadamente 210 metros, cruzando la línea internacional hacia Colombia. Tal como publicó la fuente original, Sánchez enfatizó que las indagaciones verificaron que el bombardeo no estuvo dirigido contra Colombia sino que fue consecuencia de un accidente en la operación militar ecuatoriana.

La comisión de investigación, integrada por representantes de ambas naciones, revisó los hechos para promover la distensión tras el incidente que, según reportó el medio, reavivó las confrontaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. El titular de la cartera de Defensa comunicó que no se reportaron heridos ni daños materiales y que el artefacto no llegó a explotar, contradiciendo información inicial que sugería daño o riesgo para la población. Esta revisión conjunta y la comunicación directa entre las Fuerzas Armadas y los ministerios de Defensa de los dos países sirvieron para confirmar la versión técnica de lo ocurrido, según detalló la fuente.

Sánchez manifestó que tanto las autoridades colombianas como ecuatorianas coincidieron en que la operación ecuatoriana tenía como propósito combatir a organizaciones ilícitas dentro de territorio ecuatoriano. De acuerdo con el ministro, la investigación evidenció que el ataque realizado por Ecuador permaneció dentro de sus límites nacionales y que el cruce del artefacto a Colombia se debió a circunstancias ajenas a la intención de las Fuerzas Armadas de ese país. Esta valoración, indicó el medio, fue compartida por la comisión tras sus revisiones de campo y los canales de comunicación oficiales.

La situación alimentó la controversia en las relaciones bilaterales. A comienzos de marzo, el presidente colombiano Gustavo Petro sugirió que Ecuador había lanzado ataques en suelo colombiano durante una ofensiva contra grupos armados. Tal como consignó la fuente, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó enérgicamente esa interpretación, lo que abrió paso a un intercambio de declaraciones y críticas entre los gobiernos. El medio subrayó que este episodio ejemplifica los roces persistentes que caracterizan la relación diplomática entre ambos estados.

En su declaración, Sánchez remarcó la necesidad de profundizar la cooperación y la coordinación fronteriza para enfrentar la presencia y las actividades de las organizaciones criminales, particularmente aquellas ligadas al narcotráfico. De acuerdo con la información publicada, el ministro insistió en que la resolución técnica del incidente fortalece la confianza mutua y sirve de base para mejorar los mecanismos bilaterales de seguridad, pese al ambiente de desconfianza previo.

Por último, los resultados de la verificación respaldaron el argumento sostenido por Quito, según el cual el operativo aéreo era parte de su estrategia para reducir la actividad delictiva dentro de sus fronteras y no consistía en una acción hostil hacia su vecino del norte. Según reportó el medio, la aclaración oficial y la metodología conjunta de investigación se consideraron pasos clave para rebajar las tensiones en un momento en que las relaciones entre Colombia y Ecuador afrontan continuos retos.