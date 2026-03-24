ASUS lanza la ASUS Design City Guide, una guía de diseño con los espacios más inspiradores de Madrid y Barcelona

La colaboración de figuras reconocidas en el ámbito creativo, incluyendo a la artista e ilustradora Alicia Aradilla y la creadora de contenido en moda Julieta Padrós, ha dado como resultado una nueva publicación que sugiere un recorrido por museos, librerías y espacios culturales seleccionados por expertos con el objetivo de explorar una visión sensorial y original del arte y la innovación. Según informó el fabricante tecnológico ASUS, esta iniciativa se materializa en la ASUS Design City Guide, una guía centrada en las ciudades de Madrid y Barcelona que promueve una aproximación activa y cotidiana a distintas expresiones del diseño.

La ASUS Design City Guide reúne un total de 50 lugares inspiradores repartidos entre Madrid y Barcelona, distribuidos entre museos, galerías, librerías, cafeterías y otros espacios culturales. De acuerdo con lo publicado por ASUS, la intención de la guía es motivar el redescubrimiento de ambas ciudades mediante una mirada creativa y la experimentación directa con entornos donde se viven el diseño y la innovación. Entre los referentes creativos que han avalado la selección destaca la presencia de Alicia Aradilla, quien centra su propuesta en la capital española, y Julieta Padrós, orientada a la ciudad condal. A ellas se suma la colaboración de la revista Time Out, así como la participación de expertos en diseño de ASUS, lo que refuerza la validez y diversidad de los criterios empleados para elegir los espacios presentados.

Según resaltó Iris Langa, directora de Marketing y Comunicación de ASUS España en declaraciones recogidas por el medio, la empresa entiende el diseño como un fenómeno que equilibra sencillez y significado, fomentando la innovación y la artesanía en sus productos y extendiendo esta filosofía a través de la ASUS Design City Guide. Langa señaló que el proyecto invita a trasladar esta visión más allá del producto tecnológico, permitiendo a las personas acceder a experiencias tangibles con el diseño en el entorno urbano. Chieko Shimotsu, diseñadora gráfica sénior de ASUS España, agregó que su participación en la creación de la guía constituyó una posibilidad de revalorizar cómo los espacios afectan los procesos creativos. En palabras de Shimotsu, "el diseño no solo se observa, se vive y se siente, y esta selección refleja precisamente eso".

La publicación de la Asus Design City Guide está estrechamente relacionada con la gama Zenbook de ASUS, enfocada a profesionales y creativos con necesidades de movilidad constante. En un comunicado difundido por la compañía y consignado por diversos medios, ASUS destacó que estos equipos surgen bajo el enfoque “Design Thinking”, integrando una combinación de estética, funcionalidad y tecnología avanzada en dispositivos ligeros y polivalentes. Dentro de los modelos que ejemplifican este enfoque se encuentran el Zenbook S14 y S16, caracterizados por un perfil ultrafino y rendimiento profesional con bajo nivel sonoro, así como los Zenbook A14 y A16, orientados a proporcionar máxima portabilidad y mayor autonomía en contextos tanto creativos como de productividad.

El Zenbook DUO, una de las novedades de la compañía, destaca por su doble pantalla, característica que, según ASUS, facilita la multitarea y proporciona una experiencia ininterrumpida y más inmersiva a los usuarios. El material Ceraluminum, exclusivo de la marca, confiere a estos dispositivos una combinación de resistencia y bajo peso. Paralelamente, la incorporación de capacidades avanzadas de inteligencia artificial a través de Copilot+ PC pone a la gama Zenbook en el foco de quienes priorizan herramientas inteligentes en sus procesos de trabajo creativo. ASUS describió estos equipos como aliados para diseñadores, creadores y usuarios interesados en la estética que buscan maximizar el rendimiento sin renunciar a una presentación cuidada.

La integración de la ASUS Design City Guide como proyecto inscrito en la filosofía de ASUS refleja el interés de la marca en fomentar el vínculo entre innovación tecnológica y diseño vivido. Gracias a la participación de referentes del ámbito artístico y cultural local, la propuesta busca inspirar tanto a residentes como a visitantes de Madrid y Barcelona para descubrir de manera directa el papel del arte, la creatividad y la cultura en la vida diaria, según publicó ASUS.