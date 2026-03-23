Vinícius Júnior se desquita en los derbis y mantiene su vuelo en el tramo clave de temporada

Vinícius Júnior alcanzó su tercer gol ante el Atlético de Madrid en 20 enfrentamientos, tras marcar un doblete en un derbi disputado en el Santiago Bernabéu y sentenciar el 3-2 definitivo para el Real Madrid, resultado que permite a su equipo mantener opciones en la lucha por el campeonato español. Según informó Europa Press, el delantero brasileño se sobrepuso a una prolongada sequía goleadora en estos clásicos madrileños, ya que llegaba al compromiso con solo una anotación en los 19 partidos previos frente al conjunto rojiblanco.

El medio Europa Press detalló que el Real Madrid afrontaba este encuentro clave de LaLiga EA Sports ocupando la segunda posición, a cuatro unidades del líder, el FC Barcelona. Vinícius, que acumulaba además 11 derbis sin marcar y cuya cuenta goleadora se reducía al tanto convertido en los cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2022-2023, modificó su historial en este tipo de partidos, alejando dudas sobre su rendimiento en duelos de alta exigencia frente al Atlético. Su primer gol llegó desde el punto de penalti para el 1-1 y el segundo, decisivo en la recta final, selló el triunfo y la continuidad de los blancos en la pugna por el título.

Europa Press consignó que el brasileño ya ha celebrado 11 goles y aportado 4 asistencias en los 17 partidos disputados desde que Xabi Alonso dejó el equipo y Álvaro Arbeloa asumió funciones en el banquillo. Esta temporada, Vinícius suma 15 intervenciones directas en goles —al sumar los tantos y las asistencias—, prácticamente a ritmo de una participación de gol por encuentro, destacando su capacidad de influir en el resultado en momentos cruciales.

La actuación de Vinícius en el Bernabéu se produjo en un momento de la temporada en el que jugadores referentes del Real Madrid, como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, no se encuentran en plenitud física, lo que aumentó la relevancia de su contribución. Según publicó Europa Press, el extremo brasileño lideró a los suyos con cinco remates, participó en 54 acciones con balón, completó 27 pases y realizó un regate de los dos que intentó. Además, provocó tres faltas y generó una ocasión importante durante el derbi.

Hasta esa fecha, el atacante no había conseguido un impacto significativo para el Real Madrid en esta clase de partidos, ni siquiera durante su mejor temporada estadística, la 2023-2024, en la que registró 21 goles y 10 asistencias. La intensa atmósfera de los derbis ante el Atlético le resultaba, hasta ahora, un entorno adverso para mostrar regularidad o eficacia de cara al arco rival.

El balance de Vinícius Júnior en los clásicos madrileños se sitúa en 12 victorias, 5 empates y 3 derrotas en los 20 enfrentamientos que ha disputado, con 3 goles y 5 asistencias frente a los rojiblancos. El propio jugador expresó a Real Madrid TV, según difundió Europa Press: “Cuando llega este momento de la temporada no sé qué pasa conmigo que siempre mejoro, siempre marco goles, doy asistencias”.

Respecto a sus cifras individuales, Europa Press informó que Vinícius ya ha repartido 12 asistencias en lo que va de curso, superando las 10 de la temporada 2023-2024, y ha marcado 17 goles, quedando a cuatro de igualar su mejor registro anotador, cuando todavía restan al menos 11 encuentros para el Real Madrid en esta campaña. El brasileño manifestó su intención de emular la temporada pasada, en la que estuvo cerca de obtener el Balón de Oro, y destacó su confianza en el tramo final que resta.

El registro en los penaltis también evolucionó en este periodo favorable para el delantero. Europa Press recordó el penalti fallado por Vinícius en la Champions League ante el Atlético la pasada campaña, una situación superada ya que en esta ocasión convirtió la segunda pena máxima consecutiva tras el gol conseguido en el Etihad Stadium, después del error cometido en la ida de esos mismos octavos de final de Champions.

A nivel colectivo, la victoria ante el Atlético de Madrid permite al Real Madrid situarse a corta distancia del liderato de LaLiga EA Sports cuando el calendario ingresa en su fase definitiva. De acuerdo con Europa Press, la participación y mejora de Vinícius en partidos de máxima exigencia representa una noticia relevante para el club y la afición, considerando tanto su rendimiento como la influencia que puede tener en la aspiración del equipo de conquistar el título doméstico.