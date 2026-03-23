Silvia Abril, tajante, se planta ante la denuncia de 'Abogados Cristianos' por su comentario en los Goya

Poco podía imaginar Silvia Abril que sus declaraciones sobre la religión en la alfombra roja de los Goya el pasado 28 de febrero, asegurando que le daba "pena" y se "negaba a aceptar" la reconversión religiosa de numerosos jóvenes,apuntando que "lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado", iban a desatar tal controversia.

Hace unos días la asociación Abogados Cristianos ha anunciado que ha demandado tanto a la humorista como a Marina Rivers e Inés Hernand por sus comentarios durante la gran fiesta del cine español, solicitando además a la Academia de Cine que las sancione por sus burlas a la fe y atacar a los jóvenes creyentes que, sostienen, "vulneran los principios de igualdad, respeto, pluralismo y protección de los derechos humanos recogidos en el Código Ético y de Conducta de la Academia" al suponer "un ataque público contra la fe cristiana y dirigirse de forma despectiva contra las creencias de millones de ciudadanos".

Una polémica sobre la que Silvia ha dejado claro que no tiene nada que decir durante la presentación de la XVI gala solidaria People in Red -que se celebrará el 11 de mayo- en Barcelona: "Pues no voy a reavivar el ruido" ha zanjado tajante, evitando así matizar sus palabras o pedir perdón a quien se haya sentido ofendido.

Cambiando de tema, la actriz ha dado la última hora sobre su marido Andreu Buenafuente tras los problemas de estrés y ansiedad que le obligaron a aparcar todos sus compromisos a finales de 2025 y a renunciar a dar las 'Campanadas' con ella en TVE desde la puerta del Sol. "Está muy bien. Vuelta al ruedo. Le veremos en cuanto pueda, el 11 de mayo tiene otro compromiso y por eso no puede estar en la gala People in Red, pero sí, en cuanto pueda lo volveremos a ver, claro" ha revelado, asegurando que después de reincorporarse a la radio "ya poco a poco se está incorporando a la vida laboral".