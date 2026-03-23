Putin felicita a Kim tras su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales

En su mensaje dirigido a Kim Jong Un, Vladimir Putin destacó el papel directo del líder norcoreano en el fortalecimiento de los vínculos entre Rusia y Corea del Norte, y subrayó la intención de ambas naciones de profundizar su asociación estratégica. Tal como publicó el Kremlin y reportó la agencia KCNA, las palabras del mandatario ruso llegan tras la confirmación de la reelección de Kim Jong Un al frente de la Comisión de Asuntos Estatales norcoreana, órgano que encabeza desde la muerte de su padre en 2011.

El mensaje de felicitación se dio a conocer después de que la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte declarara públicamente la continuidad de Kim al frente del máximo organismo de decisión del país. Según detalló la agencia norcoreana KCNA y consignaron medios internacionales, la asamblea, compuesta por 687 diputados, votó masivamente a favor del líder tras unas elecciones en las que la participación oficial alcanzó el 99,9 %. Durante el proceso, Kim Jong Un emitió su voto en una zona minera de Cheonseong, localizada en la provincia de Pyongyang Norte.

“Querido camarada Kim Jong Un, por favor acepte mis sentidas felicitaciones por su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea”, expresó Putin en el mensaje difundido por el Kremlin y reproducido por medios estatales rusos y norcoreanos. Putin manifestó que la decisión de la Asamblea refleja el “unánime apoyo público” a las políticas lideradas por Kim, dirigidas a afrontar desafíos sociales y económicos, así como a la defensa de la soberanía y los intereses internacionales de Corea del Norte.

Putin remarcó la relevancia de la cooperación bilateral al describir el trabajo conjunto como un elemento que “beneficia sin duda a los intereses fundamentales de nuestros pueblos”. El presidente ruso también reconoció el aporte personal de Kim al robustecimiento de la asociación entre Moscú y Pyongyang, reiterando la disposición de ambas partes a seguir avanzando en su vínculo estratégico ante la coyuntura internacional.

De acuerdo con la información de KCNA y reproducida por el Kremlin, la reelección de Kim fue descrita por la Asamblea como “una decisión histórica” que, según palabras transmitidas por el órgano legislativo, “encarna la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano”. El medio norcoreano presentó a Kim como el “líder indiscutible de la revolución Juche”, haciendo referencia a la doctrina de autosuficiencia política y económica que guía al régimen desde hace décadas.

El acercamiento entre Moscú y Pyongyang se ha intensificado en los últimos años. Tal como detalló el medio coreano y confirmaron fuentes rusas, la alianza se evidenció con el envío de miles de militares norcoreanos a la región rusa de Kursk. El despliegue, de acuerdo con medios oficialistas, tenía como objetivo respaldar al ejército ruso ante una incursión de fuerzas ucranianas durante la guerra iniciada en febrero de 2022 tras la orden de invasión emitida por Putin.

Tanto Rusia como Corea del Norte han reiterado de manera pública su compromiso con el fortalecimiento de esta alianza, situación que ha generado preocupación entre países como Corea del Sur y Japón, así como críticas por parte del gobierno ucraniano. Ucrania ha denunciado que Pyongyang ha proporcionado apoyo militar adicional al Kremlin en el marco del conflicto en curso. Estas acciones han sido interpretadas por la comunidad internacional como un signo de alineamiento geopolítico en un contexto marcado por crecientes tensiones en el noreste asiático y Europa del Este.

La Comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano de decisión en el sistema político de Corea del Norte, fue creada tras la reestructuración institucional del país y reemplaza al histórico Comité de Defensa Nacional. Kim Jong Un la dirige desde diciembre de 2011, fecha en la que sucedió oficialmente a su padre, Kim Jong Il. Durante su gestión, el liderazgo norcoreano ha recibido críticas de distintas naciones por su programa nuclear y su política de defensa, factores que también influyen en el marco de las relaciones con Moscú.

En su mensaje, Putin concluyó con palabras de buenos deseos para el líder norcoreano: “Le deseo un éxito continuado en sus responsables actividades públicas, así como buena salud y bienestar”, de acuerdo con la versión oficial publicada por el Kremlin. Las comunicaciones entre los dos líderes reflejan la continuidad de una agenda de cooperación que responde tanto a intereses inmediatos de defensa como a la necesidad de alianzas políticas estables en un escenario internacional caracterizado por múltiples focos de tensión, según las publicaciones consultadas.

Estos acontecimientos tienen lugar en un momento en el que múltiples actores regionales consideran preocupante el acercamiento renovado entre Rusia y Corea del Norte, dadas las implicaciones para el equilibrio de poder en Asia Oriental. Así lo reportaron tanto medios coreanos como fuentes rusas y occidentales, que también han seguido de cerca las resoluciones y los actos oficiales tanto de Moscú como de Pyongyang en los últimos meses.