Planas, sobre el plan anticrisis: "Los ciudadanos y las empresas están protegidas"

Durante su intervención en la cena de gala con motivo del 50 aniversario de la feria Alimentaria+Horeca 2026, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, instó a las empresas participantes a asumir las responsabilidades que demanda el contexto actual. De acuerdo con Europa Press, el titular de Agricultura abordó las consecuencias económicas producidas por la guerra en Irán y explicó las acciones directas del Ejecutivo orientadas a proteger a la ciudadanía y a las empresas ante los efectos de este conflicto en Oriente Medio.

Según consignó Europa Press, el Gobierno de España ha activado un plan anticrisis compuesto por 80 medidas y una movilización económica de 5.000 millones de euros. Planas destacó que el aspecto central de ese paquete de iniciativas radica en la protección tanto de la población como de los sectores productivos, en particular el agroalimentario. Añadió que las ayudas incluyen subvenciones para gasóleo agrícola y fertilizantes, como forma de compensar los incrementos en sus costes y evitar que esas subidas repercutan en la inflación y los precios de los alimentos, aspecto clave señalado durante su entrevista en ‘Catalunya Ràdio’.

En cuanto a la posibilidad de establecer un límite a los precios de los alimentos, el ministro respondió que primero es necesario observar la evolución del conflicto, dejando abierta la puerta a futuras medidas según avance la situación en la región. Planas recalcó que, a pesar de la gravedad actual sobre el precio de los combustibles, la crisis iniciada por la guerra en Ucrania en 2022 representó un impacto mucho más repentino en comparación con el desarrollo presente en Oriente Medio.

Europa Press reportó también que el ministro se mostró optimista respecto a la capacidad de salir de la actual coyuntura económica. Para el sector agroalimentario, subrayó que el respaldo del Ejecutivo llega en un momento de volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales, con especial atención a productos esenciales que dependen del equilibrio energético y logístico.

En relación con el impacto del conflicto sobre precios y la economía en general, Planas recordó que varios de los incrementos registrados en los costes de producción, sobre todo del gasóleo y los fertilizantes, se deben directamente a las consecuencias de las tensiones bélicas. Según palabras recogidas por Europa Press, la intención del Gobierno es frenar la transferencia de estos costes a los consumidores y evitar nuevos aumentos de los productos básicos.

Durante la inauguración de la feria Alimentaria+Horeca, los desafíos de la industria alimentaria y su importancia estratégica cobraron un protagonismo especial, en un contexto en el que se busca consolidar la seguridad de la cadena alimentaria y la estabilidad de los precios. Planas hizo hincapié en la necesidad de cooperación entre los actores empresariales y las instituciones para enfrentar las perturbaciones derivadas de los conflictos internacionales, tal como relató Europa Press.

El paquete de 80 medidas anunciado integra ayudas directas, créditos y otras acciones que pretenden estabilizar al sector, sosteniendo el empleo y la competitividad de las empresas españolas en el ámbito agroalimentario. Así lo destacó Planas al señalar que cada intervención del Gobierno tiene como objetivo principal que la ciudadanía no enfrente aumentos injustificados en la cesta alimentaria por causas atribuibles a sucesos externos.

El ministro enfatizó, según informó Europa Press, la relevancia de continuar observando el curso del conflicto y adaptar la respuesta institucional a las circunstancias. Recordó que, en situaciones anteriores como la guerra en Ucrania, la rapidez de la intervención y el paquete de medidas económicas ayudaron a amortiguar parte de la volatilidad sobre productos clave para las familias y los productores nacionales. Planas reiteró la importancia de mantener un diálogo constante con todos los agentes del sector, indica Europa Press, para asegurar la eficacia de las políticas puestas en marcha y buscar soluciones que minimicen el impacto social y económico de la crisis en desarrollo.