Pakistán reitera a Irán que jugará un "papel constructivo" para lograr la paz en la región

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha reiterado este lunes en una llamada con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, que Islamabad jugará un "papel constructivo" para lograr la paz en la región después de que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán haya escalado a una guerra de tintes regionales.

"Como país vecino y hermano de Irán, el primer ministro transmitió la solidaridad de Pakistán con el valiente pueblo iraní ante las hostilidades en curso", ha indicado su oficina en un comunicado difundido en redes sociales, en el que muestra sus condolencias por los más de 1.500 muertos desde el inicio de la guerra.

Tras señalar su "seria preocupación por las peligrosas hostilidades" en curso en toda la región del Golfo, en referencia a las represalias iraníes contra una decena de países, Sharif ha indicado la "urgente necesidad de trabajar colectivamente para la desescalada y el retorno al diálogo y la diplomacia entre todos los países vecinos".

De este modo, Pakistán ha recalcado la "importancia crítica" de la unidad de los países musulmanes. "El primer ministro aseguró a las autoridades iraníes que Pakistán seguirá desempeñando un papel constructivo en la facilitación de la paz en la región", ha apuntado, tras compartir "los esfuerzos de acercamiento diplomático de los líderes de Pakistán".