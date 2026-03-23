Merz aplaude la decisión de Trump de posponer su ultimátum sobre ataques a infraestructura energética de Irán

El canciller alemán, Friedrich Merz, reveló haber mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que abordaron la preocupación de Alemania por el ultimátum planteado por Estados Unidos hacia Irán, según difundió el medio de referencia. Durante este diálogo, Merz propuso que Berlín pueda servir como facilitador para mantener canales de contacto que contribuyan a evitar una escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la información publicada, Merz mostró su respaldo a la decisión adoptada por Trump de aplazar durante cinco días la amenaza de atacar instalaciones energéticas iraníes si Teherán no reabre el estratégico canal marítimo. El medio precisó que este gesto fue valorado públicamente por el jefe de gobierno alemán, quien reconoció el papel de la diplomacia para contener la tensión en la región.

Según consignó la fuente, Friedrich Merz destacó las capacidades alemanas para interceder en la zona, señalando que el país posee vínculos operativos con varios actores relevantes en Medio Oriente. El canciller puntualizó que, a pesar de la predisposición de Alemania para cooperar y ofrecer respaldo en las conversaciones entre Washington y Teherán, no se han concretado medidas conjuntas en ese sentido hasta el momento.

El medio detalló que, aunque el mandatario estadounidense ha hablado de mantener “contactos directos” con autoridades iraníes, Teherán no ha emitido declaraciones oficiales al respecto. Además, reportó que fuentes citadas por diversos medios han desmentido la existencia de negociaciones formales entre ambas partes. La aparente falta de confirmación por parte de Irán sobre estos supuestos vínculos refuerza la incertidumbre en torno al progreso de un posible acercamiento.

Durante su comparecencia ante la prensa, el jefe del Ejecutivo alemán recalcó la importancia de alcanzar un alto el fuego, hecho que, según sus palabras, encuentra dificultades debido a la falta de consenso, especialmente por la ausencia de consentimiento del Estado de Israel. “He ofrecido que trabajemos juntos y hacer todo lo posible para lograr cuanto antes un alto el fuego”, declaró Merz en relación a su postura colaborativa junto a Estados Unidos.

El medio también precisó que la preocupación del gobierno alemán gira en torno a una potencial escalada del conflicto en la región y sus consecuencias para la seguridad internacional y el flujo energético global. El propio Merz afirmó que el objetivo de su administración consiste en propiciar una salida pacífica y evitar que las hostilidades continúen escalando.

Merz terminó enfatizando el compromiso de Alemania de contribuir para frenar los combates, subrayando la necesidad de esfuerzos multilaterales y el diálogo como herramientas fundamentales para resolver la crisis. Estas declaraciones se produjeron en un contexto internacional marcado por la elevada tensión entre Estados Unidos e Irán, cuya disputa por el control y apertura del estrecho de Ormuz representa un punto estratégico para el comercio energético mundial, según resaltó el medio.

La postura de Berlín confirma la voluntad de involucrarse activamente en los intentos diplomáticos orientados a contener el deterioro de las relaciones entre Teherán y Washington, ofreciendo mecanismos de mediación y apoyo en las negociaciones, concluyó el medio de referencia en su cobertura sobre el tema.