Mauritania niega una incursión de tropas de Malí tras las denuncias sobre la muerte de dos mauritanos

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Mauritania identificó la localidad maliense de Yakna, situada a una docena de kilómetros de la línea fronteriza, como el escenario donde dos ciudadanos mauritanos y un maliense perdieron la vida tras haber sido arrestados por efectivos del Ejército de Malí. De acuerdo con lo reportado por la agencia Europa Press, las autoridades militares mauritanas negaron que el hecho se produjera dentro de su jurisdicción y rechazaron las versiones que apuntan a una supuesta incursión de tropas malienses en territorio nacional.

Según detalló Europa Press, el incidente ocurrió el 20 de marzo, cuando militares malienses detuvieron a dos ciudadanos de Mauritania y a otro de Malí en Yakna, cerca de la frontera. Más tarde, los tres fueron hallados muertos, lo que generó una ola de informaciones cruzadas y el incremento de tensiones entre ambos países en las últimas semanas.

El comunicado difundido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Mauritania, y citado por Europa Press, calificó como "inexactas" las informaciones que aseguraban la presencia de soldados malienses dentro del territorio mauritano y la supuesta responsabilidad de estos en las muertes. Las autoridades militares señalaron que tanto medios como figuras políticas contribuyeron a difundir estas versiones, que discrepaban de los hechos verificados según la versión oficial.

En respuesta al suceso, autoridades mauritanas informaron sobre el despliegue de fuerzas adicionales en la intersección limítrofe con Malí, como parte de las acciones para resguardar la seguridad fronteriza. El Ejército afirmó que las investigaciones confirman que no hubo incursión armada en territorio nacional y llamó públicamente a que la gestión de la información relacionada con la seguridad fronteriza se realice "con precisión y responsabilidad", evitando toda comunicación que pueda inducir a la confusión o alimentar el temor entre la población.

Paralelamente, según publicó Europa Press, el Gobierno de Mauritania convocó al embajador de Malí en Nuakchot, Bakary Doumbia, con el objetivo de abordar el aumento de la tensión bilateral. Este encuentro se produjo después de que las autoridades de Bamako denunciaran la supuesta huida de dos de sus soldados, secuestrados por grupos armados, a un campamento de refugiados situado en Mauritania, una acusación que fue rechazada por Nuakchot de manera tajante.

La sucesión de estos hechos se inscribe en una dinámica de relaciones volátiles entre Mauritania y Malí, caracterizadas recientemente por episodios de seguridad en la frontera y acusaciones cruzadas sobre la presencia y las acciones de fuerzas estatales y actores externos en la región. Europa Press informó que las autoridades mauritanas insistieron en que cualquier información sobre incidentes fronterizos debe ajustarse a la realidad de los hechos y evitar la propagación de noticias que no cuenten con verificación oficial.

El comunicado difundido a través de redes sociales por el Estado Mayor de Mauritania reiteró que los hechos bajo investigación ocurrieron en parte maliense de la frontera, descartando una penetración de fuerzas extranjeras en territorio nacional. Además, el mando militar pidió a la opinión pública y a los medios fortalecer la colaboración y la veracidad en el reporte de este tipo de eventos, en un contexto en el que situaciones fronterizas pueden derivar en malentendidos diplomáticos o en mayor tensión entre países vecinos.

Europa Press consignó que, en su declaración, las fuerzas armadas de Mauritania invitaron a la comunidad y a las plataformas informativas a privilegiar una comunicación transparente y a evitar cualquier difusión que pueda distorsionar o amplificar los hechos de manera injustificada. A medida que las investigaciones continúan, el ejército reiteró el compromiso de mantener informada a la población sobre cualquier avance relacionado con el caso y las condiciones de seguridad en la frontera, uno de los puntos sensibles en la relación bilateral con Malí.

La gestión oficial del caso y el llamado a la responsabilidad informativa intervienen en un momento donde los episodios en áreas limítrofes cobran relevancia tanto por el contexto regional de seguridad como por la necesidad de evitar conflictos diplomáticos. Según Europa Press, ni las autoridades malienses ni la comunidad internacional han emitido nuevos posicionamientos públicos tras la aclaración ofrecida por el Estado Mayor mauritano respecto al alcance y la localización de los hechos.