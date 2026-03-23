Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC

La etapa de Matías Almeyda al frente del Sevilla FC llegó a su fin después de haber cumplido una sanción disciplinaria interpuesta tras su expulsión ocurrida el 14 de febrero frente al Deportivo Alavés, sanción que inicialmente contemplaba siete partidos y que finalmente quedó reducida a cinco, según informó el propio club mediante un comunicado difundido en su página web. En este mensaje oficial, la entidad andaluza comunicó la destitución del técnico argentino, citando tanto los últimos resultados deportivos como la reciente derrota en casa por 0-2 ante el Valencia CF en la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

De acuerdo con lo publicado por el Sevilla FC, Almeyda abandona el banquillo tras acumular dos derrotas seguidas y sumar solo una victoria en los últimos ocho encuentros disputados. Esta trayectoria llevó a la directiva del club a tomar la decisión de prescindir de sus servicios, en un momento en el que el equipo buscaba revertir su dinámica negativa y consolidar mejores resultados en la recta final de la temporada.

Tal como informó el Sevilla FC, el entrenador argentino había dirigido un total de 32 partidos oficiales desde su llegada al club de Nervión en el verano de 2025. De esos compromisos, 29 correspondieron a encuentros de LaLiga EA Sports y tres a la Copa del Rey Mapfre. El balance negativo en las últimas jornadas y la ausencia de una cadena de victorias sólida marcaron la gestión de Almeyda, circunstancia que afianzó el contexto para su destitución.

En el comunicado, el club expresó que “Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC”. Además, la nota oficial incluyó palabras de agradecimiento dirigidas a Almeyda y su equipo de trabajo por la labor realizada durante los meses que estuvieron al mando del primer equipo de la capital andaluza y les deseó éxito en futuros proyectos profesionales.

El caso de la sanción disciplinaria que afrontó el técnico fue uno de los episodios más destacados de su paso por la institución. Tras ser expulsado durante el partido contra el Deportivo Alavés, recibió una suspensión de siete partidos, posteriormente rebajada a cinco, la cual ya había cumplido al momento de su destitución, según consignó el club en su comunicado público.

El cierre de esta etapa deja al Sevilla FC ante el reto de encontrar un nuevo rumbo para afrontar los compromisos restantes de la temporada. El club, a través de sus plataformas oficiales, evitó profundizar en los posibles candidatos para el puesto de entrenador y se limitó a informar sobre la salida de Almeyda y agradecer su entrega al proyecto deportivo.

A lo largo de su corta gestión, Almeyda buscó instaurar un estilo de juego en el conjunto sevillista, aunque los resultados recientes y la falta de solidez en la competición liguera propiciaron el cambio en la dirección técnica. Según el comunicado del club, la decisión se tomó tras valorar los resultados obtenidos y el cumplimiento de la sanción impuesta por la Liga.

Esta decisión forma parte de las ajustadas políticas deportivas de la entidad, que históricamente ha impulsado cambios en la dirección técnica cuando los resultados no acompañan los objetivos trazados a inicio de temporada. Como reportó el club, Almeyda asumió el cargo a mediados de 2025 y afrontó un calendario exigente tanto en la liga nacional como en la Copa del Rey, obteniendo un balance final de 32 partidos oficiales disputados.

El futuro inmediato del equipo sevillista queda, por el momento, pendiente de nuevas decisiones del consejo directivo, que comunicará los próximos pasos en los canales oficiales del club.