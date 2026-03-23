La Policía ve "inofensivos" los paquetes sospechosos por los que se evacuó estación principal de Bruselas

Un portavoz policial confirmó que, tras una exhaustiva revisión en la terminal Midi de Bruselas, los tres objetos considerados sospechosos y localizados en distintos puntos de la estación no presentaban peligro tras ser inspeccionados por los especialistas en desactivación de explosivos. Según informó RTBF, la situación se desencadenó luego de que un aviso a las autoridades a las 17:20 horas alertara sobre la presencia de dos bultos, uno de ellos dentro de un tren detenido en el andén número 20 y el otro en un andén distinto. Este hallazgo provocó la evacuación total de la principal estación ferroviaria de la capital belga y la interrupción de los servicios de tren, metro y tranvía en la zona.

Tal como publicó RTBF, Patrick Jadoul, revisor de tren de la estación, detalló que al efectuar una inspección de rutina se topó con una bolsa abandonada. Aseguró que dentro de la bolsa encontró una nota cuya leyenda afirmaba “explosivos y corrosivos”. De acuerdo con lo relatado a la cadena pública, su reacción inmediata fue detener el tren y proceder a su evacuación, según los protocolos de seguridad.

Las fuerzas de seguridad y el servicio de desactivación de artefactos explosivos (SEDEE) acudieron rápidamente a la estación. Todo el sector fue desalojado como medida preventiva, lo que ocasionó la suspensión integral del metro y el tranvía con paradas en la terminal Midi, además de obligar a interrumpir el tráfico de trenes entre las estaciones sur y norte de Bruselas.

El medio RTBF reportó que tras las pesquisas, los especialistas concluyeron que los tres objetos no suponían amenaza alguna. El departamento de Policía Federal belga indicó que, luego de la intervención de los artificieros, los objetos quedaron clasificados como “inofensivos”, y que la alerta, aunque significativa en su impacto sobre la movilidad en Bruselas, no correspondía a un riesgo real.

La compañía de ferrocarril SNCB comunicó que la suspensión del tráfico ferroviario se debía exclusivamente a la evacuación de la estación Midi y que, a medida que la alerta se fue desactivando, se preparaban para restablecer paulatinamente los servicios. La empresa precisó estar “a la espera de recibir más información por parte de las fuerzas del orden” y subrayó que no se disponía de datos adicionales sobre la situación más allá de la operación de seguridad llevada a cabo.

Numerosos pasajeros y transeúntes se vieron afectados por el operativo y la prolongada detención del tránsito ferroviario y de transporte público en una de las áreas más transitadas de Bruselas. El episodio provocó amplias demoras, y el restablecimiento de las actividades dependía directamente de la autorización de las autoridades de seguridad tras finalizar la investigación del SEDEE.

La estación Midi, situada al sur de la ciudad, cumple un papel esencial como punto neurálgico de la red de transportes belga, conectando trenes nacionales e internacionales, así como líneas de metro y tranvía. El impacto del incidente se notó en todo el sistema de movilidad de la capital, generando importantes perturbaciones en los horarios y afectando la planificación de desplazamientos de miles de usuarios.

A lo largo de las comunicaciones oficiales recogidas por RTBF, las autoridades mantuvieron la coordinación entre los cuerpos policiales, los operativos del SEDEE y el personal de las compañías de transporte, con el objetivo de garantizar la seguridad y gestionar la progresiva reanudación del servicio. Al cierre del despliegue de seguridad, las autoridades recalcaron que, aunque la alerta obligó a activar todos los protocolos, los objetos inspeccionados no representaban un riesgo para la estación ni sus usuarios.