La Guardia Revolucionaria de Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

Un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que, ante la posibilidad de ataques estadounidenses a instalaciones energéticas iraníes, Teherán responderá directamente con acciones contra infraestructuras estratégicas de Israel y de países de la región que proveen recursos energéticos a bases de Estados Unidos. De acuerdo con la agencia semioficial iraní Tasnim, la declaración incluye además la amenaza de contraatacar infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que Estados Unidos tenga participación, si se ejecutara el ultimátum lanzado por el presidente Donald Trump.

Según detalló Tasnim, la advertencia emitida por Teherán surge pocas horas antes de finalizar el plazo de 48 horas impuesto por la Administración Trump. Este ultimátum exige a Irán permitir el tráfico a través del estrecho de Ormuz, con la amenaza explícita de ataques a las instalaciones energéticas iraníes si no se cumple la demanda. El vocero militar explicó que cualquier acción de Estados Unidos dirigida hacia instalaciones eléctricas en territorio iraní desencadenará una respuesta recíproca alcanzando objetivos energéticos y económicos relevantes tanto en Israel como en otros países de la región, así como en componentes estratégicos donde Estados Unidos figure como accionista.

El comunicado, recogido por Tasnim, remarca que la postura de la Guardia Revolucionaria busca diferenciarse de la política estadounidense liderada por Trump, al recalcar que la amenaza de atacar infraestructuras esenciales —como centrales eléctricas— fue propuesta originalmente por Washington. El vocero subrayó que tales agresiones pueden potencialmente interrumpir servicios críticos, lo que afectaría el funcionamiento de hospitales, centros de ayuda, redes de distribución de agua y plantas desalinizadoras, aspectos que calificó como acciones inhumanas. En palabras del propio portavoz, traducidas por el medio, “habéis atacado nuestro hospital, nosotros no hemos hecho esto, habéis atacado nuestros centros de ayuda, nosotros no hemos hecho esto, habéis atacado nuestras escuelas, nosotros no hemos hecho esto”.

El pronunciamiento iraní subraya que la respuesta de la Guardia Revolucionaria sería proporcional en términos de disuasión y represalia. El portavoz insistió en que “estamos decididos a responder a cualquier amenaza con la misma contundencia que la que representa en términos de disuasión, y así lo haremos. Estados Unidos no reconoce nuestras capacidades y lo comprobará en el campo de batalla”. Este mensaje fue difundido poco antes del vencimiento del plazo otorgado por la Casa Blanca, lo que eleva la tensión en la zona debido al posible inicio de ataques contra infraestructuras energéticas clave en Irán si no se facilita la reapertura del estrecho de Ormuz.

El medio Tasnim consignó también la reacción de Reza Pahlaví, hijo mayor del último sah derrocado de Irán, quien instó tanto a Estados Unidos como a Israel a mantener la presión contra el régimen iraní y su aparato represivo. No obstante, Pahlaví solicitó que cualquier ofensiva se lleve a cabo preservando la infraestructura civil, considerada indispensable para una posterior reconstrucción del país una vez superada la actual crisis política.

En la declaración emitida por la Guardia Revolucionaria, y reproducida por Tasnim, se enfatiza que cualquier ataque a sus infraestructuras energéticas supondrá el inicio de ataques recíprocos que podrían ampliarse a instalaciones energéticas israelíes y a centrales de países que abastecen energía a bases estadounidenses, así como a infraestructuras donde Washington mantiene intereses económicos significativos. Se resalta que tales intereses estratégicos quedarían expuestos a posibles represalias directas si Estados Unidos concreta la amenaza anunciada por Trump.

El contexto de esta situación es la disputa por el control y el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de petróleo. El ultimátum impuesto por Estados Unidos, según informó Tasnim, está a punto de expirar, lo que incrementa las posibilidades de una escalada militar que podría extender la inestabilidad en la región. Según recogió el medio iraní, las declaraciones de los portavoces de la Guardia Revolucionaria aluden a la reiterada denuncia de que Occidente ha dirigido ataques previos contra instalaciones civiles vitales en Irán, una posición que busca subrayar la asimetría en el uso de la fuerza y la protección de la infraestructura civil.

Tasnim subraya que la respuesta amenazada por Irán no se limitaría a una confrontación militar directa, sino que implicaría también el sabotaje o daño proyectado sobre infraestructuras críticas tanto en Israel como en países de la región asociados estratégicamente con Estados Unidos, así como en activos económicos donde Washington tenga inversiones relevantes. Las declaraciones reproducidas por el medio recalcan la determinación iraní de disuadir ataques mediante una respuesta inmediata y de idéntica intensidad, planteando un escenario de alta tensión mientras el plazo del ultimátum estadounidense entra en sus últimas horas.