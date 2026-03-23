La expansión aeroportuaria en Europa y España impulsará la inversión hotelera en la próxima década

La fuerte expansión de la capacidad aeroportuaria prevista en Europa y en España, gracias al plan de inversión de 13.000 millones de euros anunciado por Aena, generará un impacto "directo y positivo" en el sector hotelero, impulsando tanto la demanda como la inversión en la próxima década.

Así se desprende del informe 'Expanding Airport Capacity & Tourism', elaborado por Colliers para la región EMEA, que estima que las llegadas por vía aérea a Europa crezcan a un ritmo anual del 4% hasta 2034, después de un máximo histórico de 2.600 millones de pasajeros en 2025.

Aunque los viajes intrarregionales seguirán siendo predominantes, la región de Asia-Pacífico (APAC) emergerá como motor de crecimiento a largo plazo. También, el aumento de los ingresos y la expansión de la clase media en países como China e India impulsarán un incremento significativo de los viajes de larga distancia hacia Europa en los próximos años.

Sin embargo, el contexto actual en Oriente Medio tienen el potencial de influir en los planes de ampliación de capacidad aeroportuaria, así como en las rutas aéreas a corto y largo plazo, según el estudio. Otros factores, como la estrategia de redes de las aerolíneas y la entrega y producción de aeronaves, también afectarán al volumen real de pasajeros.

Teniendo estos factores en cuenta, de cara al sector hotelero, este crecimiento previsto, junto con la llegada de nuevas tipologías de viajeros, favorecerá la renovación de establecimientos y la expansión de marcas internacionales, impulsando proyectos de reposicionamiento y nuevas aperturas.

Además, las actuaciones crearán oportunidades para nuevas inversiones hoteleras, reposicionamientos y ampliación de la planta existente, especialmente en ciudades secundarias y destinos mediterráneos que ya muestran fuertes crecimientos de tráfico aéreo.

ESPAÑA, BIEN POSICIONADA

En clave nacional, desde Colliers destaca la posición de España gracias al plan inversor de Aena para ampliar la capacidad de sus aeropuertos, con el foco en Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

Asimismo, se prevén mejoras significativas en aeropuertos turísticos clave como Málaga, Alicante y Valencia, destinos que se consolidarán como "estratégicos" para la inversión hotelera en los próximos 10 años.

"España, por su conectividad y madurez turística, está extraordinariamente bien posicionada para absorber y capitalizar este crecimiento", ha valorado del director general de Hoteles en Colliers, Gonzalo Gutiérrez.