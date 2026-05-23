Japón investiga nuevo caso de agresión sexual por parte de un militar de EE.UU. en Okinawa

Tokio, 23 may (EFE).- Las autoridades japonesas están investigando un nuevo caso de agresión sexual por parte de un militar estadounidense destinado en Okinawa, en el suroeste de Japón, según pudo conocer este viernes la agencia de noticias nipona Kyodo.

El sospechoso, de unos 20 años, está siendo investigado por agredir a una mujer en abril, huir del lugar de los hechos en vehículo y provocar un accidente al chocar contra una barandilla en la vía pública, sin denunciarlo a la Policía regional.

PUBLICIDAD

La víctima pidió a una tercera persona que lo denunciara a la Policía de Okinawa, que este viernes remitió el caso a la Fiscalía de Nara y llevó a cabo varios interrogatorios. El diario local 'Okinawa Times' apuntó que el sospechoso se encuentra bajo custodia militar estadounidense.

En 2024, salieron a la luz una serie de casos de violencia sexual que involucraban a personal militar estadounidense desplegado en Okinawa, donde se concentra el grueso de las tropas de Washington destinadas en el país asiático.

PUBLICIDAD

Esos incidentes tardaron meses en hacerse públicos y, además, el Gobierno no notificó a las autoridades locales, lo que alimentó el rechazo que profesan a estas tropas.

Okinawa concentra al 70 % de las instalaciones militares que Washington tiene en Japón y los crímenes cometidos por miembros de las tropas estadounidenses y personal de esas instalaciones han sido una fuente constante de agravios para los residentes locales.

PUBLICIDAD

Entre los casos que suscitaron gran indignación destacan la violación en 1995 de una niña de 12 años por parte de tres militares o la agresión sexual y asesinato de una mujer de 20 años en 2016 por parte de un extrabajador de una base estadounidense, que fue posteriormente sentenciado a cadena perpetua. EFE