Felipe Cortina y Amelia Millán, primeras palabras tras anunciar que están esperando su segundo hijo: "Otro niño"

Durante una reciente visita al estadio Santiago Bernabéu para presenciar el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Felipe Cortina y Amelia Millán compartieron con la prensa sus primeras impresiones sobre la espera de su segundo hijo. La pareja, conocida por su discreción en asuntos personales, manifestó su satisfacción ante la inminente llegada de un nuevo integrante a su familia, un acontecimiento que había sido confirmado previamente por Myriam Lapique, madre de Felipe Cortina, durante la Feria de Arte Contemporáneo ARCO. Según consignó el medio, Amelia Millán expresó: “Muy bien, gracias. Estoy llevando el embarazo muy bien, muy felices”, al responder a las felicitaciones de los reporteros tras el partido. Con estas palabras, la pareja confirmó públicamente que el bebé será un niño.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Myriam Lapique, quien está a punto de convertirse en abuela por cuarta vez, indicó su entusiasmo ante la noticia y compartió: “Estoy encantada, otro chico”, reflejando la alegría familiar. Lapique conformó su familia con el empresario Alfonso Cortina, fallecido en 2020, y ahora espera a su cuarto nieto. La noticia trascendió durante un entorno social y artístico como ARCO, donde Lapique no ocultó su satisfacción.

Según reportó el medio, Felipe Cortina y Amelia Millán se casaron en 2021 y ya son padres de Alfonso, nacido el 23 de agosto de 2023. El primer hijo de la pareja recibió el nombre en honor a su abuelo paterno. El nacimiento de Alfonso coincidió, además, con la llegada de Perico, el primer hijo de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, el mismo día, lo que generó una particular alegría en la familia por la doble celebración.

Felipe Cortina, por su parte, tras abandonar el estadio, confirmó a los medios que se siente “muy contento” por la próxima paternidad. Su hermano menor, Carlos Cortina, aclaró ante la prensa que no es él quien espera otro hijo, sino que celebrará dentro de pocas semanas la llegada de un nuevo sobrino, dado que él ya es padre de dos niños.

El medio destacó que Amelia Millán lució un atuendo cómodo durante el evento deportivo y mostró su avanzado embarazo. También reveló cómo vive Myriam Lapique este periodo, describiéndola como “felicísima”. De este modo, la familia celebra la ampliación del clan con la llegada del segundo hijo de Felipe y Amelia, reforzando la continuidad generacional iniciada por Alfonso Cortina.

La pareja, que manifestó en más de una ocasión su afinidad con el Real Madrid, compartió este momento especial en un contexto deportivo, agradeciendo discretamente las muestras de cariño y felicitaciones. Tanto Felipe Cortina como Amelia Millán mantienen una postura reservada en la vida pública, pero en esta ocasión han aceptado compartir con los medios la expectativa y alegría por el nuevo miembro de la familia. Según resaltó el medio, la noticia fortalece los lazos familiares y coincide con otros recientes nacimientos en el entorno familiar Cortina, consolidando el carácter familiar de los eventos que rodean a este grupo.