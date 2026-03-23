FCC Enviro renueva un contrato de recogida de residuos en Florida (EEUU) por 113 millones de euros

La Junta de la Autoridad de Residuos Sólidos (SWA, en sus siglas en inglés) ha definido el futuro inmediato de la prestación del servicio de recogida de residuos domésticos y reciclaje en Palm Beach, otorgando un nuevo contrato a la compañía española FCC Environmental Services, filial de FCC Enviro. Tras una licitación, esta empresa continuará operando en el condado durante los próximos siete años a partir del 1 de octubre de 2026, tras alcanzar un acuerdo por un valor global de 113 millones de euros, según informó FCC Enviro mediante un comunicado recogido por distintos medios.

Tal como publicó FCC Enviro y reiteró la agencia Europa Press, la firma desempeñaba esta labor en Palm Beach desde 2019, cuando comenzó el contrato vigente, consolidando así ahora su presencia con esta renovación. Con el nuevo acuerdo, la compañía cumplirá 14 años consecutivos ofreciendo este servicio a los residentes en esa parte de Florida, acumulando además otros contratos en la región. FCC Enviro detalló que la operativa bajo la nueva adjudicación implicará reforzar la plantilla: 85 nuevos profesionales se añadirán a los 120 empleados actuales dedicados a la recogida y reciclaje en esa zona del estado.

El medio Europa Press puntualizó que la mejora del servicio también se traducirá en una ampliación de la flota y equipamiento. En total, la compañía sumará más de 50 vehículos y equipos especializados, destinados al despliegue de sus operaciones en la zona adjudicada. El incremento de recursos responde a los requisitos plasmados en el nuevo contrato, orientados a garantizar la eficiencia, cobertura y cumplimiento de los estándares exigidos por la autoridad local de residuos.

Dan Brazil, actual director general de FCC Environmental Services, expresó en declaraciones comunicadas por la propia empresa: “Es un honor para nosotros seguir prestando servicios a los residentes del condado de Palm Beach. Esta renovación refuerza nuestra larga colaboración con la SWA y pone de relieve el compromiso de nuestro equipo con la seguridad, la sostenibilidad y la fiabilidad del servicio”. Estas palabras fueron recogidas por diversos medios que reportaron la noticia.

FCC Environmental Services parte de la matriz española FCC Enviro, cuenta con una sólida implantación en Estados Unidos, donde actualmente presta servicios esenciales relacionados con la gestión de residuos para cerca de 14 millones de personas. Según datos publicados por la propia compañía y replicados por Europa Press, FCC tiene presencia en siete estados del país: Florida, California, Texas, Iowa, Nebraska, Minnesota y Carolina del Norte. Esta expansión ha venido acompañada de adjudicaciones sucesivas de contratos públicos para la recogida de residuos domésticos, reciclaje y servicios asociados a la sostenibilidad y el medio ambiente.

En relación con el nuevo ciclo contractual en Palm Beach, la empresa especificó que la entrada en vigor del acuerdo será a partir del 1 de octubre de 2026 y se mantendrá vigente durante siete años consecutivos. El contrato cubre zonas específicas del condado y su renovación resultó de un proceso abierto de licitación impulsado por la SWA, autoridad responsable de la gestión de residuos sólidos en Palm Beach. El valor total del acuerdo asciende a 113 millones de euros, un monto que refleja tanto la dimensión del territorio atendido como los servicios y recursos comprometidos.

El historial de FCC en Palm Beach incluye la prestación ininterrumpida de servicios desde 2012, según recogió Europa Press. En ese lapso, la empresa experimentó un crecimiento progresivo tanto en plantilla como en flota, lo que ha permitido consolidar su posición como proveedor clave en la gestión de residuos urbanos en el sur de Florida. Esta adjudicación se suma a un portfolio de contratos que la filial española mantiene en diferentes puntos de Estados Unidos, situándola entre las compañías extranjeras con mayor presencia en el sector de servicios medioambientales del país.

Otros datos difundidos por FCC y divulgados por medios especializados indican que la inserción de 85 nuevos trabajadores busca responder al aumento de la demanda y los requerimientos técnicos fijados por la autoridad local. De acuerdo con las previsiones de FCC Enviro, la contratación permitirá afrontar la extensión del servicio y gestionar el volumen creciente de residuos y materiales reciclables que generan las comunidades atendidas.

El contrato ratificado por la autoridad de residuos de Palm Beach incluye no solo la recogida, sino también el manejo, transporte y tratamiento de materiales reciclables, lo que exige una infraestructura logística y operativa avanzada. FCC Environmental Services subrayó que la ampliación de la flota y la plantilla está alineada con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia operacional que determina la política local del condado.

Según publicaron tanto FCC Enviro como la agencia Europa Press, la renovación del contrato es parte de una estrategia más amplia de la compañía para afianzar su posición en el sector estadounidense, aprovechando oportunidades en mercados donde ya cuentan con una implantación significativa. La experiencia acumulada en Palm Beach y otros estados ha impulsado la confianza de las autoridades locales en el trabajo desempeñado por la compañía.

La operación consolida la actividad de FCC como actor relevante en la gestión de residuos a gran escala en el ámbito estadounidense. Con estas acciones, la filial de FCC Enviro incorpora mejoras en capital humano y en recursos materiales, acorde a normativas y exigencias específicas del nuevo contrato y manteniendo la línea de expansión iniciada hace más de una década.