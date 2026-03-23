Ester Expósito y Kylian Mbappé juegan al despiste tras 'oficializar' su relación en el Real Madrid-Atlético

Sergio Momo optó por eludir el tema ante la prensa cuando le preguntaron sobre la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé. Cambió de tema de forma rápida, mencionando el aniversario de Hannah Montana y sin ofrecer detalles sobre el vínculo entre la actriz y el futbolista, según detalló el medio que publicó esta información. En su declaración, añadió con humor: “La primavera ha llegado al Corte Inglés. Que la vida es ligera, que hay que disfrutarla y que, no sé, que nos tenemos que querer todos mucho. Que somos todos lo mismo. Que la amistad, la familia, que triunfe todo lo que nos da un poquito de calor al corazoncito”, evitando confirmar si la actriz está enamorada del delantero francés.

El medio informó que la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé, que comenzó a circular semanas atrás tras ser vistos juntos en París en una actitud muy cercana, marcó un nuevo capítulo con la visita de la actriz al encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Acompañada por Sergio Momo, quien es amigo cercano, la protagonista de 'Élite' asistió al evento vestida de blanco, un guiño al equipo donde juega Mbappé, según publicó la fuente original.

Durante el partido de LaLiga, Expósito se ubicó en el palco VIP reservado para el entorno del delantero francés. La prensa reportó que la actriz se mostró implicada en el ambiente deportivo, celebrando las jugadas y animando al Real Madrid mientras mantenía charlas distendidas con amigos y allegados de Mbappé. El futbolista, que venía de una lesión en la rodilla, ingresó al campo en el minuto 64, mientras desde el palco se percibía que la integración de la actriz al círculo cercano del jugador avanzaba de manera notoria, según consignó el medio.

Tras la victoria del Real Madrid que concluyó 3 a 2 frente al Atlético, la atención mediática se centró en el posible primer movimiento público de la pareja. De acuerdo con la publicación original, tanto Expósito como Mbappé optaron por evitar coincidir frente a las cámaras al abandonar el estadio. La actriz logró salir discretamente del Bernabéu, mientras que el futbolista dejó el lugar en un coche acompañado únicamente por amigos y con semblante serio, aun después de la destacada actuación de su equipo, reportó la fuente.

El seguimiento de la prensa sobre esta aparente “oficialización” de la relación resalta las estrategias que ambos han adoptado para mantener su vínculo fuera del foco mediático. El medio que cubrió la noticia señaló que las maniobras para sortear la atención de la prensa incluyen eludir la confirmación directa de la pareja ante los medios y evitar imágenes conjuntas en eventos públicos, como el ocurrido tras el reciente partido en Madrid.

La atención sobre la actriz española y el futbolista francés se intensificó a partir de las imágenes difundidas desde París donde, según señaló el medio, se les vio interactuando de manera cercana, lo que avivó las especulaciones respecto a una historia de amor incipiente entre ambos. Desde entonces, toda aparición conjunta, o incluso su presencia en eventos relacionados, ha generado repercusión mediática.

El acompañamiento de Sergio Momo en el partido fue interpretado como un gesto de apoyo a la actriz y, por extensión, a la nueva relación. Días antes del encuentro deportivo, Momo había participado en la MBFW Madrid y tampoco ofreció declaraciones sobre la pareja, según reportó el medio original, reforzando la táctica de proteger la privacidad de Expósito y Mbappé.

El medio subrayó que, hasta el momento, ni la protagonista de 'Élite' ni el delantero francés han hablado públicamente sobre el estado de su relación, mientras que su entorno más cercano prefiere evitar referencias directas, intensificando la especulación y el interés público.