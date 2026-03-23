España condena las acciones de Israel para destruir puentes sobre el río Litani y viviendas civiles libanesas

España ha solicitado el respeto a la integridad territorial y soberanía del Líbano en el marco de los recientes anuncios del Gobierno israelí sobre ataques contra infraestructuras civiles y estratégicas libanesas, según un comunicado oficial difundido este domingo. El pronunciamiento se produce después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informara sobre una orden conjunta con el primer ministro Benjamin Netanyahu, para destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani y acelerar la demolición de viviendas civiles en aldeas limítrofes del sur libanés. El Gobierno español ha considerado que estas medidas constituyen, a su juicio, violaciones graves de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y ponen en peligro a la población civil.

De acuerdo con lo publicado por el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, España ha expresado “su más rotunda condena” ante la iniciativa israelí de destruir los puentes sobre el río Litani, infraestructura que, además de tener valor estratégico en la región, cumple funciones clave de separación geográfica en el sur del Líbano. El anuncio de Israel incluye además la destrucción de viviendas pertenecientes a civiles libaneses en áreas fronterizas, bajo el argumento de que estas estructuras estarían siendo utilizadas para actividades relacionadas con Hezbolá.

Según reportó el medio, el titular de Defensa de Israel, Israel Katz, ha explicado que la decisión de actuar sobre los puentes responde a su presunto uso para el tránsito de integrantes y armas de Hezbolá en dirección al sur. Katz también ha señalado que busca acelerar la destrucción de residencias en la llamada “línea de contacto”, con el objetivo de prevenir amenazas a las comunidades israelíes, siguiendo un modelo aplicado previamente en las áreas de Beit Hanun y Rafá en la Franja de Gaza.

El gobierno español, conforme a lo consignado en el comunicado difundido este domingo, ha insistido en que las infraestructuras civiles, entre ellas viviendas y centros sanitarios, están protegidas bajo el derecho internacional y no pueden ser consideradas como objetivos militares en ningún caso. España sostiene que acciones dirigidas contra este tipo de infraestructuras afectan directamente a la población civil inocente y suponen, según especifica el comunicado, una transgresión intencional del Derecho Internacional Humanitario.

El Ejecutivo de Madrid ha calificado de intentos deliberados de “aislar y dividir el territorio libanés” los recientes anuncios de operaciones militares israelíes, reiterando de manera categórica su rechazo a cualquier maniobra de este tipo. Además, el comunicado incluye un llamado dirigido a la comunidad internacional, para que actúe y obstaculice la impunidad ante tales acciones, así como para que se intensifique el respaldo a los esfuerzos del gobierno libanés por mantener el control y la cohesión territorial dentro de su territorio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, según detalló el medio, ha reclamado una respuesta coordinada que refuerce la autoridad del Estado del Líbano en la búsqueda de estabilidad y seguridad. Asimismo, España ha reiterado la importancia de que la comunidad internacional se movilice para respaldar dicha postura, mostrando con ello su preocupación ante el incremento de acciones que afectan gravemente a comunidades vulnerables y su disposición a colaborar en la protección de los principios humanitarios internacionales.